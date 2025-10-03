Hiába szaladt Strasbourgig Szabó Tímea, Kövér László jogosan büntette meg

Az Emberi Jogok Európai Bírósága elfogadhatatlannak nyilvánította és elutasította Szabó Tímea független képviselő keresetét, amelyben panasszal élt az Országgyűlés egy 2017-es, őt szankcionáló döntése miatt – közölte az Országgyűlés Sajtóirodája.

Szabó Tímea akciózik a parlamentben (Fotó: MTI)

Szabó Tímea független képviselő az Országgyűlés 2017. május 8-i ülésén, Áder János köztársasági elnök eskütételét követően az elnök beszédének megkezdése előtt székére felállva elővett egy mintegy harminc centiméter magas marionettbábut, amelyre Áder János arcképét rögzítette. A bábut a magasba emelte, és azt mondta: „Nem köztársasági elnök, egy bábu.”

Ezután – noha a házelnök csengetéssel szólította fel, hogy hagyja abba – a köztársasági elnök beszédének egésze alatt, továbbra is a széken állva, folyamatosan mozgatta a magasba emelt bábut.

Ezt követően az Országgyűlés elnöke elrendelte

Szabó Tímea havi tiszteletdíjának egyharmaddal való csökkentését

arra hivatkozva, hogy a képviselő magatartása súlyosan sértette az Országgyűlés tekintélyét, rendjét.

Szabó Tímea az Országgyűlés mentelmi bizottsága előtt megtámadta a házelnöki döntést, azt kifogásolva, hogy a vele szemben kiszabott bírságnak nem volt jogalapja, továbbá aránytalan volt. A bizottság meghallgatta a képviselőt, majd három ellenszavazattal és két tartózkodással a panaszt elutasította. A képviselő az Országgyűlés plenáris üléséhez fordult, kérve a házelnöki döntés hatályon kívül helyezését, amely 2017. május 30-án a szankciót helybenhagyta.

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának csütörtökön meghozott, jogerős döntése szerint

a bábu bemutatása és mozgatása az ünnepélyes ülésen alkalmas volt a rend megzavarására, emellett a kérelmező más módon is kifejthette volna a véleményét,

különösen a köztársasági elnök megválasztása előtt és alatt, vagy a médiában, így a szankció igazolható volt.

Az eljárási biztosítékok tekintetében a bíróság megállapította, hogy az országgyűlési törvény lehetőséget biztosított Szabó Tímea számára, hogy a házelnök döntésével szemben a mentelmi bizottsághoz forduljon, amivel a képviselő élt is. Mindezek alapján az Emberi Jogok Európai Bírósága úgy ítélte meg, hogy

a kérelmező havi fizetésének egyharmadát kitevő, egyszeri illetménycsökkentés nem volt aránytalan, az szükséges volt egy demokratikus társadalomban,

és kimondta, hogy a kérelmező panasza nyilvánvalóan megalapozatlan, ezért azt elutasította.