Holttest került elő egy Balaton melletti településen

Október 13-án találtak rá egy ember csontjaira a Balatonnál – írta meg az Origo. A Police.hu-ra kitett körözési adatlap szerint délelőtt vizsgálta meg a holttestet a körzeti orvos.

Holttestet találtak a Balatonnál

Fotóillusztráció: MW

[Az orvos] elsődleges véleménye alapján koponyacsont-darabok, combcsontdarabok, állkapocscsontok és bordacsont. Hat koponyacsont, két combcsont, egy állkapocscsont és egy bordacsont. A csontok megítélése alapján biztosan több mint ötvenévesek

– olvasható a rendőrség oldalán.

A rendőrök azt kérik, aki tud valamit a holttestről, jelentkezzen a Siófoki Rendőrkapitányságon. Tehet bejelentést a 8600 Siófok, Sió utca 12–20. szám alatti kapitányságon, de a 36 (84) 519 150-es számot is hívhatja.

