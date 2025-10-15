Rendkívüli

Nemi erőszak történhetett Michael Schumacher házában, egy autóversenyzőt vádolnak!

Holttest került elő egy Balaton melletti településen

Több csontot és koponyadarabot ástak ki a földből Siófoknál hétfőn. Már megvizsgálta egy orvos a földi maradványokat, de azt még nem tudják, hogy kinek a csontjai kerültek elő.

2025. 10. 15. 15:09
Október 13-án találtak rá egy ember csontjaira a Balatonnál – írta meg az Origo. A Police.hu-ra kitett körözési adatlap szerint délelőtt vizsgálta meg a holttestet a körzeti orvos.

[Az orvos] elsődleges véleménye alapján koponyacsont-darabok, combcsontdarabok, állkapocscsontok és bordacsont. Hat koponyacsont, két combcsont, egy állkapocscsont és egy bordacsont. A csontok megítélése alapján biztosan több mint ötvenévesek

 – olvasható a rendőrség oldalán.

A rendőrök azt kérik, aki tud valamit a holttestről, jelentkezzen a Siófoki Rendőrkapitányságon. Tehet bejelentést a 8600 Siófok, Sió utca 12–20. szám alatti kapitányságon, de a 36 (84) 519 150-es számot is hívhatja. 

A csónakbalesetben eltűnt egyetemista holtteste került elő

Több mint egy hétig keresték azt a 25 éves debreceni doktoranduszt, aki a Hortobágy-Berettyó folyón történt csónakbalesetben tűnt el. Október 10-én találtak egy holttestet a halőrök, amelyet másnapra sikerült azonosítani. Erről bővebben a Magyar Nemzet korábbi cikkében olvashat.

