Ennyi volt a vénasszonyok nyara, beköszönt a borongós ősz + videó

Szerdán napközben többfelé kisüt a nap, de északnyugaton helyenként gyenge eső, zápor is előfordulhat. Csütörtöktől vasárnapig változékony, de enyhe őszi idő várható.

Magyar Nemzet
2025. 10. 15. 6:40
Egyre többfelé felszakadozik a felhőzet, napközben pedig a gomolyfelhők mellett több órára kisüthet a nap – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Szerda délutáni időjárás (Forrás: HungaroMet)

Helyenként – elsősorban északnyugaton – gyenge eső, zápor kialakulhat.

A szél többnyire mérsékelt marad.

Délután 12–17 fokot mérhetünk,

késő estére 5–12 fok közé hűl a levegő.

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik – áll a Köpönyeg orvosmeteorológiai jelentésében.

 

Milyen idő lesz a következő napokban?

Csütörtökön reggel ködfoltok képződhetnek, feloszlásuk után váltakozó felhőzetre és száraz időre számíthatunk. A legmagasabb hőmérséklet 14–15 fok körül alakul.

Pénteken részben napos, időnként rétegfelhős, nyugodt őszi idő várható. Reggel 2 fokot, délután körülbelül 16 fokot mérhetünk – írja a Köpönyeg.

Szombaton többnyire borongós, erősen felhős időre van kilátás, időnként megélénkülő széllel.

Elszórtan előfordulhat gyenge zápor.

A hőmérséklet hajnalban 5, napközben 16 fok körül várható.

Vasárnap a reggeli köd és rétegfelhőzet fokozatosan feloszlik, ezt követően gyengén felhős, napos, csapadékmentes idő valószínű. A szél továbbra is mérsékelt marad, délutánra 10–15 fok közé melegszik a levegő.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Zalai Hírlap/Szakony Attila)

               
       
       
       

