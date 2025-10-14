Súlyosan büntetnek az osztrákok – erre figyeljen, ha autóval megy

Az időjárás gyors és hirtelen lehűlésével a szokásosnál korábban aktuálissá vált a nyárigumik cseréje. Ausztriában november 1-jétől szigorú bírság vár azokra az autósokra, akik még nyárigumival közlekednek – írja a Világgazdaság. A téligumi nem felesleges pénzkidobás, hanem a biztonságos téli közlekedés alapeleme.

A téligumi cseréje már aktuális, Ausztriában súlyosan büntetik azokat, akik elhanyagolják. Fotó: Flajsz Péter

A határ menti településeken — például Sopron környékén — máris nagy a kereslet a téli abroncsokra, hiszen az ingázók igyekeznek elkerülni a büntetéseket és a közlekedési kockázatokat. A Kisalföld portál a Mobil Gumiszerviz tulajdonosát kérdezte, aki szerint a téli abroncsok ideális élettartama 4–6 év, feltéve, hogy jól vannak tárolva és nem mutatnak anyagfáradásos jeleket. A gumi oldalfalán lévő DOT‐szám segít megállapítani a gyártási évet, tehát ezzel lehet ellenőrizni az abroncs korát is.



A téligumi tapadása jobb

Mind Ausztriában, mind Magyarországon a minimálisan elvárt profilmélység 4 milliméter – ez alatt már nem biztosított a megfelelő tapadás havas-jeges úton.

A cikk kiemelte: a téligumi nem csupán jogi előírás vagy büntetési kockázat szempontjából fontos, hanem valódi biztonsági szerepe is van, különösen 7 Celsius-fok alatti hőmérsékleten vagy havas, nedves környezetben. A nyárigumi hidegben (különösen 7 Celsius-fok alatt) keményedhet, és jelentősen csökken a tapadása, ezért ne hagyjuk az utolsó pillanatra a gumicserét, mivel nagy lesz a sor a gumiszervizeknél.

