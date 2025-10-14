Rendkívüli

Washingtonba rendelték Zelenszkijt, Trump intézkedik

közlekedésAusztriaközlekedésbiztonsággumicsere

Súlyosan büntetnek az osztrákok – erre figyeljen, ha autóval megy

Ausztriában novembertől már kötelező a téligumi használata, a szabály megszegéséért pedig komoly bírság jár – ez különösen a határ mentén dolgozó magyar ingázókat érinti. A gumiszervizek jelenleg is telítettek, mivel sokan igyekeznek időben felkészülni a hideg hónapokra, és már kérik a téligumi felszerelését. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a gumicsere nemcsak jogi kötelezettség, hanem biztonsági kérdés is.

Magyar Nemzet
2025. 10. 14. 9:03
A nyári gumik cseréje a hűvös idő miatt már aktuális. Forrás: Suzuki
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az időjárás gyors és hirtelen lehűlésével a szokásosnál korábban aktuálissá vált a nyárigumik cseréje. Ausztriában november 1-jétől szigorú bírság vár azokra az autósokra, akik még nyárigumival közlekednek – írja a Világgazdaság. A téligumi nem felesleges pénzkidobás, hanem a biztonságos téli közlekedés alapeleme. 

téli gumi
A téligumi cseréje már aktuális, Ausztriában súlyosan büntetik azokat, akik elhanyagolják. Fotó: Flajsz Péter

A határ menti településeken — például Sopron környékén — máris nagy a kereslet a téli abroncsokra, hiszen az ingázók igyekeznek elkerülni a büntetéseket és a közlekedési kockázatokat. A Kisalföld portál a  Mobil Gumiszerviz tulajdonosát kérdezte, aki szerint a téli abroncsok ideális élettartama 4–6 év, feltéve, hogy jól vannak tárolva és nem mutatnak anyagfáradásos jeleket. A gumi oldalfalán lévő DOT‐szám segít megállapítani a gyártási évet, tehát ezzel lehet ellenőrizni az abroncs korát is. 
 

A téligumi tapadása jobb 

Mind Ausztriában, mind Magyarországon a minimálisan elvárt profilmélység 4 milliméter – ez alatt már nem biztosított a megfelelő tapadás havas-jeges úton. 
A cikk kiemelte: a téligumi nem csupán jogi előírás vagy büntetési kockázat szempontjából fontos, hanem valódi biztonsági szerepe is van, különösen 7 Celsius-fok alatti hőmérsékleten vagy havas, nedves környezetben. A nyárigumi hidegben (különösen 7 Celsius-fok alatt) keményedhet, és jelentősen csökken a tapadása, ezért ne hagyjuk az utolsó pillanatra a gumicserét, mivel nagy lesz a sor a gumiszervizeknél. 
 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekháború

Brüsszelben százmilliókra zúdítanák rá a háborút

Bánó Attila avatarja

Ursula von der Leyent és az unió országainak háborúpárti vezetőit nem érdeklik a választópolgárok.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.