Hidegre ébredt az ország, délutánra többfelé kisüt a nap

Délelőtt országszerte borongós, felhős időre ébredhetünk, majd a déli óráktól észak felől fokozatosan csökken a felhőzet, egyre többfelé kisüthet a nap. A keleti és délnyugati tájakon azonban estére is maradhatnak felhősebb körzetek – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Szombat délutáni időjárás. Forrás: HungaroMet

Gyenge eső, futó zápor főként északkeleten fordulhat elő. Az északnyugati szél többfelé megélénkül, néhol meg is erősödhet.

Kora délután 12–18, késő estére pedig 2–9 fok közé hűl a levegő.

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik – áll a Köpönyeg orvosmeteorológiai jelentésében.

Sok napsütéssel, de hűvös idővel indul a jövő hét

Vasárnap sok napsütésre számíthatunk, csak a délutáni órákban érkezhetnek fátyolfelhők. Csapadék nem várható. A reggel hideg lesz, több helyen fagyhat is, délutánra pedig mindössze 9–15 fokig melegszik a levegő.

Hétfőn a napos időt fokozatosan egyre vastagabb fátyolfelhők zavarhatják meg, de eső továbbra sem valószínű. Reggel körülbelül 0 fok, délután 15 fok körüli hőmérsékletre készülhetünk – írja a Köpönyeg.

Kedden nyugat felől tovább növekszik a felhőzet, de csupán elszórtan fordulhat elő szitálás vagy gyenge eső. A délkeleti szél egyre többfelé megélénkül. A csúcshőmérséklet 14–15 fok körül alakul.

Szerdán többnyire borongós időre van kilátás, de csak helyenként lehet gyenge csapadék. A nappali hőmérséklet 15–16 fok körül tetőzik.

Borítókép: Illusztráció (MW/Pezzetta Umberto)