Szombaton inkább kuckózzon be egy bögre forró teával, mutatjuk az időjárást + videó

Hamisítatlan őszi idő várható szombatra – derült ki a HungaroMet előrejelzéséből. Mint írták, ugyan az ország nagy részén kisüthet a nap, de erős széllel és hűvös idővel kell számolni.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 10. 17. 17:43
Pénteken folytatódik az általában gomolyfelhős idő: éjszaka északnyugat felől felhőtömbök érkeznek, azonban a tartósan derült részeken átmeneti ködfoltok képződhetnek – derült ki a HungaroMet előrejelzéséből. 

24 August 2025, North Rhine-Westphalia, Oberpleis: White clouds pile up in the sky. Photo: Thomas Banneyer/dpa (Photo by Thomas Banneyer/picture alliance via Getty Images)
Felhők átvonulására figyelmeztettek - A felvétel illusztráció (Forrás: picture alliance)

Mint írták, legfeljebb néhol fordulhat elő jelentéktelen csapadék. Szombaton a felhőtömbök tovább vonulnak délkelet felé, és egyre nagyobb területen fordul naposra az idő. Gyenge eső, futó zápor helyenként – elsősorban az északkeleti tájakon – előfordulhat. Szombaton többfelé megélénkül, helyenként olykor meg is erősödik az északnyugati szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet a felhősebb tájakon többnyire 4 és 10, másutt általában mínusz 3 és plusz 4 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton általában 12 és 18 fok között várható, de a tartósabban felhős északkeleti tájakon ennél pár fokkal hűvösebb lehet a levegő.

 

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)


