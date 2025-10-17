Szombaton inkább kuckózzon be egy bögre forró teával, mutatjuk az időjárást + videó

Pénteken folytatódik az általában gomolyfelhős idő: éjszaka északnyugat felől felhőtömbök érkeznek, azonban a tartósan derült részeken átmeneti ködfoltok képződhetnek – derült ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Felhők átvonulására figyelmeztettek - A felvétel illusztráció (Forrás: picture alliance)

Mint írták, legfeljebb néhol fordulhat elő jelentéktelen csapadék. Szombaton a felhőtömbök tovább vonulnak délkelet felé, és egyre nagyobb területen fordul naposra az idő. Gyenge eső, futó zápor helyenként – elsősorban az északkeleti tájakon – előfordulhat. Szombaton többfelé megélénkül, helyenként olykor meg is erősödik az északnyugati szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet a felhősebb tájakon többnyire 4 és 10, másutt általában mínusz 3 és plusz 4 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton általában 12 és 18 fok között várható, de a tartósabban felhős északkeleti tájakon ennél pár fokkal hűvösebb lehet a levegő.