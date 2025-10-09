Visszatér a vénasszonyok nyara, aztán jön a hidegfront + videó

Változóan felhős idő várható, többfelé hosszabb-rövidebb napos időszakokkal. Kora estétől északnyugat felől fokozatosan felszakadozik, csökken a felhőzet – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Csütörtök délutáni időjárás (Forrás: HungaroMet)

Helyenként előfordulhat kisebb eső vagy zápor. Az északnyugati, nyugati szél időnként megélénkül.

A legmagasabb hőmérséklet 15 és 20 fok között alakul,

késő estére 6 és 14 fok közé hűl le a levegő.

Számottevő fronthatás ma nem várható, így a frontérzékenyek is némi javulást érezhetnek.

Jelentősebb, egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényező nem valószínű, a korábbi panaszok többsége enyhülhet vagy teljesen megszűnhet – olvasható a Köpönyeg orvosmeteorológiai előrejelzésében.

Milyen idő lesz hétvégén?

Pénteken a reggeli ködfoltok gyorsan feloszlanak, napközben változóan felhős, napos idő várható. Csapadék csak elvétve fordulhat elő, viszont az északnyugati szél sokfelé megerősödik. Délutánra 19–20 fokig melegszik a levegő – írja a Köpönyeg.

Szombaton a napsütést időnként rétegfelhők zavarhatják, de esőre továbbra sem kell számítani. A délelőtti órákban élénk északnyugati szél fújhat, a hőmérséklet közelíti a 19 fokot.

Vasárnap sok napsütés és vékony fátyolfelhők jellemzik a napot, csapadék nem várható. Az északnyugati szél élénk marad,

a hőmérséklet 20 fok körül alakul, igazi vénasszonyok nyara köszönt be.

Hétfőn hidegfront érkezhet, amely erős széllel, záporokkal és megnövekvő felhőzettel jár. A hőmérséklet 14 és 20 fok közé csökkenhet.

