záporhidegfrontidőjárásnapsütés

Visszatér a vénasszonyok nyara, aztán jön a hidegfront + videó

Változékony, de többnyire száraz őszi időre számíthatunk csütörtökön, estére északnyugat felől fokozatosan kitisztul az ég. Meleg, napos hétvégére készülhetünk, de hétfőn hidegfronttal fordul nagyot az időjárás.

Magyar Nemzet
2025. 10. 09. 6:43
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Változóan felhős idő várható, többfelé hosszabb-rövidebb napos időszakokkal. Kora estétől északnyugat felől fokozatosan felszakadozik, csökken a felhőzet – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Csütörtök délutáni időjárás (Forrás: HungaroMet)

Helyenként előfordulhat kisebb eső vagy zápor. Az északnyugati, nyugati szél időnként megélénkül.

A legmagasabb hőmérséklet 15 és 20 fok között alakul,

késő estére 6 és 14 fok közé hűl le a levegő.

Számottevő fronthatás ma nem várható, így a frontérzékenyek is némi javulást érezhetnek.

Jelentősebb, egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényező nem valószínű, a korábbi panaszok többsége enyhülhet vagy teljesen megszűnhet – olvasható a Köpönyeg orvosmeteorológiai előrejelzésében.

 

Milyen idő lesz hétvégén?

Pénteken a reggeli ködfoltok gyorsan feloszlanak, napközben változóan felhős, napos idő várható. Csapadék csak elvétve fordulhat elő, viszont az északnyugati szél sokfelé megerősödik. Délutánra 19–20 fokig melegszik a levegő – írja a Köpönyeg.

Szombaton a napsütést időnként rétegfelhők zavarhatják, de esőre továbbra sem kell számítani. A délelőtti órákban élénk északnyugati szél fújhat, a hőmérséklet közelíti a 19 fokot.

Vasárnap sok napsütés és vékony fátyolfelhők jellemzik a napot, csapadék nem várható. Az északnyugati szél élénk marad,

a hőmérséklet 20 fok körül alakul, igazi vénasszonyok nyara köszönt be.

Hétfőn hidegfront érkezhet, amely erős széllel, záporokkal és megnövekvő felhőzettel jár. A hőmérséklet 14 és 20 fok közé csökkenhet.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Vas Népe/Unger Tamás)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekiszlamizálódás

Hegyi Zoltán: Nagy testvéred figyel téged

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – A kritikai iszlámkutatás Németországban megszűnt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu