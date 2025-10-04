terepgyakorlatburgenlandidélvidéki erdélyikoszovói háborúdiákNánay Mihálytanár

Így lőtték le a NATO-lopakodót, most maga az ezredes meséli el

Az 1999-es koszovói háborúban a láthatatlan amerikai lopakodó repülőgépet kiiktató Dani Zoltán nyugalmazott ezredes fogja elmesélni a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemeskürty István Tanárképző Karának (NKE-NITK) délvidéki terepgyakorlatán részt vevők számára, hogy pontosan hogyan hajtotta végre a történelmi tettet – mondta lapunknak Nánay Mihály, az NKE-NITK közszolgálati docense. Mint hangsúlyozta, a tanszék idén is megszervezi a tavaly már bizonyítottan sikeres túrákat, a délvidéki és az erdélyi helyszínek mellett Burgenlanddal kibővítve. A kirándulások, ahová a jövő tanárhallgatóit várják, továbbra is ingyenesek, de a jelentkezéssel sietni kell.

Molnár János
2025. 10. 04. 6:33
Fotó: TSGT JAMES D. MOSSMAN Forrás: DIGITAL
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) a „járt utat járatlanért el ne hagyd! ”elvet követve idén megismétli a tavalyi ingyenes erdélyi és délvidéki kirándulást, melyhez egy burgenlandi túra is csatlakozik, ahol a német és az osztrák kultúrával ismerkedhetnek a diákjaink – tudatta lapunkkal Nánay Mihály, az NKE Nemeskürty István Tanárképző Karának (NITK) közszolgálati docense. Mint rámutatott, Burgenland a magyar turisták körében méltatlanul az átlagosnál kevésbé frekventált turistacélpont, pedig nagyon érdekes történelmi hely. A terepgyakorlatok célja, hogy a részt vevő diákokat bővebb tudással felvértezve, minél gyakorlatiasabban vonják be az adott térség megismerésébe, illetve hogy közelebb hozzák a történelmi korszakokkal való kapcsolatukat. A résztvevők olyan településekre látogatnak, ahol a diákok különböző gyakorlati feladatokat oldanak meg, akár terepbejárással, akár a helyszíni idegenvezetők segítségével, határon túli magyarokkal találkozva. Meglehetősen komplex élményt és tapasztalatot ad egy-egy ilyen túra – állította a közszolgálati docens.

A nándorfehérvári vár (Fotó: MTI/Molnár-Bernáth László)

Történelem és kultúra Burgenlandban

A kirándulások különböző hosszúságúak: a burgenlandi egynapos, a délvidéki négynapos, az erdélyi ötnapos. A burgenlandi túrát a német tanszék szervezi, 

ennek fénypontja az Esterházyak egyik legfontosabb birtoka, Fraknó vára lesz, ami talán a leglátványosabb és legismertebb burgenlandi vár, ahol a történelmi család históriájával lehet megismerkedni.

Itt található egy fantasztikus kiállítás a koronázási országzászlóval és a legnagyobb magántulajdonú fegyvergyűjteménnyel. A tanulók Esterházy Pál herceg és Esterházy János történetéről is hallhatnak, utóbbi a felvidéki magyarság legjelentősebb vezetője volt, de Joseph Haydn osztrák zeneszerző sem marad ki a túra tematikájából, hiszen a burgenlandi Kismarton hozzá kötődik. Maga a komponista egyébként a térség határában, Rohrauban született. – A burgenlandi kiállítás egy igazi kuriózum lesz, ami bevezet a német–osztrák, valamint a nyugat-magyarországi, dunántúli kultúrába, ezért is ajánljuk jó szívvel – fogalmazott az NKE docense.

A NATO-lopakodó lelövésének története

Nánay Mihály arra is kitért, hogy a délvidéki kiránduláson Bácskából indulnak el és Szabadka gyönyörű szecessziós városát járják be, majd egy magyar faluban töltik az éjszakát, helyi magyarokkal találkozva. Innen Nándorfehérvárra indulnak, de közben megállnak Csúrogon, az 1944-es szerb partizánvérengzés egyik legszomorúbb emlékhelyén, amelyet megkoszorúznak. Belgrádban a nándorfehérvári várhoz látogatnak, Hunyadi János sikereit felelevenítve, majd pedig Székelykevén, a világ legdélibb magyar többségű településén alszanak.

Itt meghallgatják Dani Zoltán előadását, aki egy »láthatatlan« amerikai lopakodó repülőgépet iktatott ki az 1999-es koszovói háborúban.

Ezután a Vaskapu felé veszik az irányt, útba ejtve a gyönyörű és romantikus Galambóc várát a Duna partján. Végighaladnak a folyó szurdokvölgyében, majd a román–szerb határon átkelve egy látványos motorcsónaktúrán vesznek részt a hatalmas sziklafalak között. Az utolsó napon megállnak a már kissé megkopott fényű neoreneszánsz fürdőpalotákkal teli Herkulesfürdőn, ezután Temesvár barokk óvárosában néznek szét, illetve megemlékeznek az 1989-es romániai forradalom eseményeiről. Zárásként az aradi vértanúk emlékművénél helyeznek el koszorút.

Közel a természethez Erdélyben

A közszolgálati docens részletezte: az ötnapos erdélyi kirándulást Dél-Erdélyben kezdik, beveszik Brassót és a szászhermányi erődtemplomot. A szállás Székelykeresztúron lesz, a csillagtúra onnan indul a többi napon. Megnézik a Hargita vulkáni látványosságait, a Szent Anna-tavat, a Mohos-tőzeglápot, a torjai Büdös-barlangot, Csíksomlyót, a következő napon pedig Gyergyóban a Békás-szoroshoz és a Gyilkos-tóhoz látogatnak. A negyedik nap a sóvidéké: Korond, Farkaslaka, Szováta következik, és tisztelegnek Tamási Áron sírja előtt is. Az utolsó napon hazafelé jövet ejtik útba Segesvárt, a fehéregyházai Petőfi-emlékművet, Kolozsvárt, végül a Királyhágón keresztül érkeznek vissza az anyaországba. 

Nagyon gazdag az erdélyi program is, tele földrajzi látványosságokkal és kultúrtörténeti elemekkel

– jelezte.

Mit hozzanak a kirándulók?

Arra is felhívta a figyelmet, hogy a résztvevők hozzanak klasszikus, őszi utazáshoz szükséges felszerelést. Nem várhatók nagy kirándulások, talán az erdélyi lesz a leginkább természetközeli, ahol nem árt egy túracipő, akár a Gyilkos-tó felé, akár más székelyföldi tájakra visz az útjuk. A másik két terepgyakorlat inkább kulturális-történelmi és városi programokat tartalmaz, 

a feladatok megoldásához viszont elengedhetetlen a papír és az írószer. 

Az egyetem által biztosított busszal fognak utazni mindegyik kirándulásra, amelyeken a résztvevők félpanziós ellátást kapnak. Ez egy párját ritkító lehetőség arra, hogy a diákok és a jövő tanárai megismerjék ezeket a tájakat – szögezte le Nánay Mihály.

Hozzátette, az idei terepgyakorlatokra egy másik célközönség fog eljönni, mint tavaly, de nagyon örül annak, hogy a 2024-es résztvevők közül van, aki már az NITK első éves hallgatója lett. Most is a jól kipróbált és a lehető legintenzívebben összeállított program várja a jelentkezőket, ami már bizonyított. A kirándulások októberben 23-án kezdődnek, az egynapos burgenlandi még aznap véget is ér. A jelentkezési határidő október 6-a. Az NKE-NITK minden diákot szeretettel vár, a terepgyakorlatokra itt lehet jelentkezni.

Borítókép: A koszovói háborúban ilyen F–117A Nighthawk lopakodó repülőt iktatott ki az erdélyi származású ezredes (Fotó: Wikipédia)

