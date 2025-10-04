Így lőtték le a NATO-lopakodót, most maga az ezredes meséli el

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) a „járt utat járatlanért el ne hagyd! ”elvet követve idén megismétli a tavalyi ingyenes erdélyi és délvidéki kirándulást, melyhez egy burgenlandi túra is csatlakozik, ahol a német és az osztrák kultúrával ismerkedhetnek a diákjaink – tudatta lapunkkal Nánay Mihály, az NKE Nemeskürty István Tanárképző Karának (NITK) közszolgálati docense. Mint rámutatott, Burgenland a magyar turisták körében méltatlanul az átlagosnál kevésbé frekventált turistacélpont, pedig nagyon érdekes történelmi hely. A terepgyakorlatok célja, hogy a részt vevő diákokat bővebb tudással felvértezve, minél gyakorlatiasabban vonják be az adott térség megismerésébe, illetve hogy közelebb hozzák a történelmi korszakokkal való kapcsolatukat. A résztvevők olyan településekre látogatnak, ahol a diákok különböző gyakorlati feladatokat oldanak meg, akár terepbejárással, akár a helyszíni idegenvezetők segítségével, határon túli magyarokkal találkozva. Meglehetősen komplex élményt és tapasztalatot ad egy-egy ilyen túra – állította a közszolgálati docens.

A nándorfehérvári vár (Fotó: MTI/Molnár-Bernáth László)

Történelem és kultúra Burgenlandban

A kirándulások különböző hosszúságúak: a burgenlandi egynapos, a délvidéki négynapos, az erdélyi ötnapos. A burgenlandi túrát a német tanszék szervezi,

ennek fénypontja az Esterházyak egyik legfontosabb birtoka, Fraknó vára lesz, ami talán a leglátványosabb és legismertebb burgenlandi vár, ahol a történelmi család históriájával lehet megismerkedni.

Itt található egy fantasztikus kiállítás a koronázási országzászlóval és a legnagyobb magántulajdonú fegyvergyűjteménnyel. A tanulók Esterházy Pál herceg és Esterházy János történetéről is hallhatnak, utóbbi a felvidéki magyarság legjelentősebb vezetője volt, de Joseph Haydn osztrák zeneszerző sem marad ki a túra tematikájából, hiszen a burgenlandi Kismarton hozzá kötődik. Maga a komponista egyébként a térség határában, Rohrauban született. – A burgenlandi kiállítás egy igazi kuriózum lesz, ami bevezet a német–osztrák, valamint a nyugat-magyarországi, dunántúli kultúrába, ezért is ajánljuk jó szívvel – fogalmazott az NKE docense.