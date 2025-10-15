Fehér Attilatestbeszédszakértőhálózatkommunikációs

Így reagált megkeresésünkre a testbeszédes Fehér Attila

Fehér Attila elismerte lapunk kérdésére, hogy ő a Testbeszéd nevű YouTube-csatorna üzemeltetője, ám „egyelőre” nem kíván nyilatkozni lapunknak, ezt követően pedig bontotta a vonalat. Márpedig bőven lenne mit tisztázni: a Testbeszéd nevű YouTube-csatorna tudományos elemzésnek álcázott videói központi szerepet játszottak a Szőlő utcai álhírbotrány gerjesztésében, így hézagmentesen illeszkedtek a kormány ellen indított ellenzéki lejárató akcióba.

2025. 10. 15. 16:15
Fehér Attila Forrás: linkedIn
Elértük telefonon Fehér Attilát, aki lapunk kérdésére elismerte, hogy ő a Testbeszéd nevű YouTube-csatorna működtetője. A férfi ugyanakkor „egyelőre” nem kívánt a Magyar Nemzetnek nyilatkozni, és azonnal bontotta is a vonalat. 

Fehér Attilát egyebek mellett arról szerettük volna kérdezni, hogy miért tünteti fel magát testbeszédelemző szakértőnek, miközben nincs semmilyen ehhez szükséges képesítése.

Arra is kíváncsiak lettünk volna: tisztességesnek tartja-e, hogy az általa közzétett tartalmak politikailag erősen elfogultak, ugyanis elsősorban fideszes politikusokat igyekszik lejáratni a videóival. Fehér a Szőlő utcai álhírbotrányból is népszerűséget igyekezhetett kovácsolni magának, legalábbis a Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes elleni lejáratóanyagával vált széles körben ismertté a csatornája.

Arctalanul szakértett

A Testbeszéd YouTube-csatorna leírásában nem szerepel Fehér Attila neve, s lapunk derítette ki, hogy a nyíregyházi illetőségű ingatlanügynök és újságíró áll az áltudományos lejáratóoldal mögött. 

Ő készíti azokat a videókat, amelyek a tudományosság látszatát keltve elemzik kormánypárti politikusok nonverbális kommunikációját – azaz „testbeszédét” – azt állítva, hogy ellentmondás van a szavaik és a gesztusaik között.

A Testbeszéd disclaimere szerint a tartalom „szórakoztató és véleményközlő célt szolgál, nem minősül tudományos tényállításnak”, ám az ott található videók mégis a komoly szakértői elemzés látszatát keltik. Fehér Attila emellett a honlapján kommunikációs és testbeszédszakértőként kínálja „szolgáltatásait”, noha utóbbi területen nincs pszichológiai végzettsége, szakképzettsége, így szakmai jogosultsága sincs.

Etikai aggályok

A szakterülethez értők – a tudományos hitelesség hiánya mellett – arra is felhívták a figyelmet, hogy 

sérti az etikai normákat a nyilvános diagnosztizálás, ráadásul az is erősen aggályos, hogy Fehér Attila anonim módon, az átláthatóság alapvető követelményeit megkerülve magyaráz, bujkálva a felelősségre vonás elől.

Kompetenciahatárt átlépő, diagnosztikus értelmezésnek minősülnek például azok az állítások, amelyek a pszichés működésre, pszichés állapotra vonatkozó értelmezések körébe tartoznak. A Semjén Zsoltról készült videóban ilyen példák bőven akadnak: „Ez a billegés nem a magabiztosság jele, ez egy ösztönös, önnyugtató mozgás, amit akkor teszünk, ha extrém stressz alatt állunk.” Az is diagnosztikus értelmezésnek minősül, amikor azt állítja az álszakértő, hogy „a teste nem hisz a saját szavainak”.

A hálózat része

Ezen légből kapott, tudománytalan megjegyzések révén Fehér Attila videója hézagmentesen illeszkedett a kormány ellen indított ellenzéki lejárató akcióba.

A Testbeszéd csatornával kapcsolatban korábban Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője mutatott rá, hogy az az álhírbotrányt végrehajtó hálózat része, a lejáratókampány egyik lába. Úgy fogalmazott, 

az illető emberek százezreit tévesztette meg azzal, hogy fenntartott egy hamis látszatot, a konfliktus, a társadalmi felháborodás érdekében.

Az elmúlt években Fehér Attila megfordult a HVG szerkesztőségében, és dolgozott a Nyíregyházi Televíziónak (NYTV) is. Azt írja magáról, hogy „több mint egy évtizeden át riporterként és szerkesztőként kutattam a szavak mögötti igazságot, megtanulva dekódolni a kimondatlan üzeneteket és a valódi szándékokat. Az elmúlt hét évben HR-szakemberként pedig abban segítem a cégeket, hogy megtalálják a megfelelő embereket a megfelelő pozíciókba, többek között a verbális és a nonverbális kommunikáció elemzésével”. Időközben egyébként az ingatlanos és a LinkedIn-oldalát is privátra állította.

