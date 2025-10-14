Iskolakezdési kisokos: mikor érett a gyerek az első osztályra – menjen vagy maradjon?

A családok életében az egyik legnagyobb változás, amikor a kis óvodás gyerek iskolába megy. Ez az élethelyzet teljesen új mind a gyereknek, mind a szülőnek. Míg az óvodában nem vagy alig van szigorú elvárás, az iskolába már időben kell érkezni, nem lehet késni és végig kell ülni a tanórákat. Egy teljesen új időszámítás veszi kezdetét a gyerek számára. Ha a hatéves gyerek iskolaérett, motivált, érdeklődő, ez a váltás az óvodáról az iskolára gördülékenyen megy, nem fog különösebb nehézséget okozni, sőt rengeteg örömben és új élményben lesz része a gyereknek. Ehhez azonban tudni kell, hogy iskolaérett-e a nagycsoportos, hatéves gyerek.



Folynak a szűrések

Jelenleg is zajlanak az óvodákban a felmérések, amik alapján eldől, tanácsos-e iskolába íratni a kisgyereket, vagy érdemes még várni vele egy évet.

Óvodánként eltérő, hogy milyen méréseket és értékeléseket végeznek az intézmények: sokan DIFER mérést (diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer) tekintik a leginkább alkalmasnak az iskolakészültség megállapítására, de használják még a Sindelar módszert, MSST-t (Meeting Street School Screening Test), Porkolábné-féle vizsgálatot, vagy akár az óvoda által kidolgozott mérőeszközök is támpontot adhatnak az iskolaérettség megállapításához.

A pedagógiai szakszolgálatok logopédusai által végzett ötéves kori szűrés is ehhez ad újabb adalékot a beszéd-nyelvi fejlettség, valamint az olvasás- és íráskészültség szempontjából. Ezek a vizsgálatok azonban csak támpontot nyújtanak, az iskolaérettség csupán ezek alapján nem dönthető el. Mindig a szülő döntése, hogy az Oktatási Hivatalhoz fordul-e, és a döntést mindig az Oktatási Hivatal hozza meg.



Eltérő a kisgyerekek fejlődési tempója

„A tankötelezettség megkezdésének feltétele, hogy a gyermek értelmi, lelki, szociális és testi fejlettségének állapota elérje az iskolába lépéshez szükséges szintet” – tudtuk meg a Fővárosi Pedagógia Szakszolgálattól. A hatévesek iskolaérettsége sokkal inkább egy szélesebb periódusnak tekinthető, nagy eltérés mutatkozik az egyes gyerekek érettségében. Részben születési idejük, részben idegrendszeri, kognitív vagy érzelmi, szociális érettségük miatt. A kisgyermekek fejlődésének útja és tempója sokszor igen eltérő, egyéni mintázatot mutat. Az iskolaérettség egy komplex fogalom, a hatéves gyerekek többféle fejlődési területének olyan érettségét jelenti, mely alkalmassá teszi őket az iskolai tanulmányok megkezdésére.

Pszichés szempontból akkor érett egy gyerek, ha már érdeklődő, kíváncsi és motivált a tanulás iránt, és rendelkezik az ehhez szükséges nem-kognitív készségekkel, ezek szocioemocionális, érzelmi, akarati és figyelmi tényezők.

Ilyen a pozitív tanulással kapcsolatos attitűd, tanulás iránti vágy, és az úgynevezett „munkaérettség”: feladattudat és feladattartás, monotóniatűrés, alkalmazkodó viselkedés, hétköznapi életben való boldogulás, önállóság – elvégzi a rábízott feladatokat, tud türelmesen várni, együttműködni felnőttel és gyerekekkel –, van kötelességérzete, akkor is elvégzi a feladatot, ha már nem annyira érdekes számára.