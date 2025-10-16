Rendkívüli

Gyanúsítottként hallgathatták ki Ruszin-Szendi Romuluszt + videó

Gál Ferenc EgyetemBékéscsabaSzegedi Tudományegyetemjogászképzés

Újabb magyar nagyvárosban indul jogászképzés

2026 őszétől levelező, 2027-től pedig nappali tagozatos jogászképzés indul Békéscsabán – közölte a kormányhivatal a honlapján.

2025. 10. 16.
2026 őszétől levelező, 2027-től pedig nappali tagozatos jogászképzés indul Békéscsabán a Békés Vármegyei Kormányhivatal, a Szegedi Tudományegyetem és a Gál Ferenc Egyetem háromoldalú együttműködésének köszönhetően – közölte a kormányhivatal a honlapján.

Szeged, 2024. szeptember 14. A Gál Ferenc Egyetem tanévnyitó ünnepsége a szegedi székesegyházban 2024. szeptember 14-én. MTI/Ujvári Sándor
A Gál Ferenc Egyetem tanévnyitó ünnepsége a szegedi székesegyházban 2024. szeptember 14-én Fotó: Ujvári Sándor / MTI

Mint írták, a megállapodás értelmében a képzés a Gál Ferenc Egyetem békéscsabai campusán lesz, az oktatást, vizsgáztatást a Szegedi Tudományegyetem szervezi, és az oklevelet is ők állítják ki.

Takács Árpád Békés vármegyei fősipánt idézve közölték: a következő nagy feladat, hogy ez a felvételi tájékoztatóban is megjelenjen, és normál felvételi eljárásban lehessen jelentkezni a békéscsabai képzésre.

Azt is szeretnénk, hogy a képzésbe a Békés vármegyei közigazgatási, polgári jogi, büntető ügyszakos jogászok is bekapcsolódhassanak

– mondta Takács Árpád, hozzátéve, hogy az önkormányzati, államigazgatási szférából már most is mintegy százan érdeklődnek a képzés iránt.

Gellén Klára, a Szegedi Tudományegyetem oktatási rektorhelyettese a megállapodás aláírásakor kifejtette: itt nem állnak meg, a régió, az ide települő munkahelyteremtő beruházások munkaerőigényeit, szükségleteit feltérképezve további szakokat, képzéseket szeretnének indítani. 

Fontos, hogy az egyes mérnökszakokat hogyan fejlesszük, specializáljuk. A másik nagyon fontos terület a részismereti képzések kérdése

– hangsúlyozta.

Békés vármegyében a Gál Ferenc Egyetem – amelynek fenntartója a Szeged-Csanádi Egyházmegye – vette át néhány éve a gyulai egészségügyi, a szarvasi agrár- és a békéscsabai gazdasági képzést. Utóbbi helyen már mérnökképzés is elérhető.

Dux László, a Gál Ferenc Egyetem rektora kiemelte, három évvel ezelőtt 300 elsőéves hallgatóval indult a tanév, idén viszont már 1400-zal, s ennek 60-65 százaléka Békés vármegyei.

Borítókép: A térség oktatási és munkaerőpiaci kínálatát bővíti az új jogászképzés (Forrás: Shutterstock)


