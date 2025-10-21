Karácsonyék nem kapkodják el: egy év alatt alig félszáz kukát cseréltek le a kilencezerből

Mint ismeretes, a Budapesti Közművek az elkövetkezendő öt év folyamán fokozatosan lecseréli a jelenlegi fővárosi közterületi hulladékgyűjtő-állomány gerincét képező mintegy 9000 darab műanyag zöld kukát új, nagyobb, a városképhez jobban illeszkedő, illetve a városi igénybevételt jobban bíró edényekre. Erről még Karácsony Gergely főpolgármester beszélt először 2024 júniusában majd novemberében. A főpolgármester 2024 novemberében közzétett videójában pedig bejelentette, 2029-ig lecserélik a már mindenki számára ismert zöld szemeteseket.

Ezen felbuzdulva lapunk kérdéseket intézett a Budapesti Közművekhez. Arra voltunk kíváncsiak, hogy halad az új kukák kihelyezése. A szervezet válaszában kiemelte,

a város frekventált helyszínein 54 új, tesztelés alatt álló edény üzemel, például a pesti rakparton, a Deák téren és a Petőfi téren. Az edények az eddigi üzemeltetési tapasztalatok szerint strapabíróbbak az időjárás viszontagságaival és rongálásokkal szemben, bordázott kialakításuk pedig megnehezíti a matricák és plakátok elhelyezését. Átlagosan 30–80 literrel nagyobbak, mint elődeik.

Vagyis a fent említett kilencezer szemetesből mostanáig 54 darabot sikerült átmenetileg lecserélni. Emellett kiemelték, annak érdekében, hogy a majd egyszer csak a főváros közterületein megjelenő kukák jól nézzenek ki, a Budapesti Közművek már hosszabb ideje folytat szakmai konzultációkat a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) ipari formatervezési szakterületével, és ezek eredménye alapján felkérte a MOME-t az új közterületi hulladékgyűjtők terveinek elkészítésére.

Az egyeztetések eredményeként már véglegesítést nyertek a termékfejlesztést is magába foglaló tervezési-egyeztetési folyamat lépései. Ennek alapján a közeljövőben a többlépcsős tervezési folyamat eredményeként kiírható az új tartályok beszerzésére vonatkozó eljárás

– jelentették ki. A BKM válaszából egyértelműen kiderült, hogy a tavaly bejelentett kukákat meg sem vásárolta a főváros. Ugyanakkor, a Budapesti Közművek a kukakérdésben egy átfogó civil konzultációt indított az első fél évben, mely többek között az új közterületi hulladékgyűjtők funkcionalitására, és megjelenésére vonatkozó felvetéseket, kezdeményezéseket volt hivatott megismerni. Ennek érdekében