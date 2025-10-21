Rendkívüli

Milliárdos számlagyár: szabadlábon a titokzatos baloldali háttérember

Budapesti KözművekKarácsony Gergelyszeméteredményekkuka

Karácsonyék nem kapkodják el: egy év alatt alig félszáz kukát cseréltek le a kilencezerből

Karácsony Gergely még tavaly jelentette be, lecserélik a köztéri kukákat Budapesten. Most kiderült, egy év alatt 54 új kukát sikerült kihelyeznie a fővárosnak.

Gábor Márton
2025. 10. 21. 11:50
Fotó: Máté Krisztián
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Mint ismeretes, a Budapesti Közművek az elkövetkezendő öt év folyamán fokozatosan lecseréli a jelenlegi fővárosi közterületi hulladékgyűjtő-állomány gerincét képező mintegy 9000 darab műanyag zöld kukát új, nagyobb, a városképhez jobban illeszkedő, illetve a városi igénybevételt jobban bíró edényekre. Erről még Karácsony Gergely főpolgármester beszélt először 2024 júniusában majd novemberében. A főpolgármester 2024 novemberében közzétett videójában pedig bejelentette, 2029-ig lecserélik a már mindenki számára ismert zöld szemeteseket. 

Ezen felbuzdulva lapunk kérdéseket intézett a Budapesti Közművekhez. Arra voltunk kíváncsiak, hogy halad az új kukák kihelyezése. A szervezet válaszában kiemelte,

a város frekventált helyszínein 54 új, tesztelés alatt álló edény üzemel, például a pesti rakparton, a Deák téren és a Petőfi téren. Az edények az eddigi üzemeltetési tapasztalatok szerint strapabíróbbak az időjárás viszontagságaival és rongálásokkal szemben, bordázott kialakításuk pedig megnehezíti a matricák és plakátok elhelyezését. Átlagosan 30–80 literrel nagyobbak, mint elődeik.

Vagyis a fent említett kilencezer szemetesből mostanáig 54 darabot sikerült átmenetileg lecserélni. Emellett kiemelték, annak érdekében, hogy a majd egyszer csak a főváros közterületein megjelenő kukák jól nézzenek ki, a Budapesti Közművek már hosszabb ideje folytat szakmai konzultációkat a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) ipari formatervezési szakterületével, és ezek eredménye alapján felkérte a MOME-t az új közterületi hulladékgyűjtők terveinek elkészítésére. 

Az egyeztetések eredményeként már véglegesítést nyertek a termékfejlesztést is magába foglaló tervezési-egyeztetési folyamat lépései. Ennek alapján a közeljövőben a többlépcsős tervezési folyamat eredményeként kiírható az új tartályok beszerzésére vonatkozó eljárás

– jelentették ki. A BKM válaszából egyértelműen kiderült, hogy a tavaly bejelentett kukákat meg sem vásárolta a főváros. Ugyanakkor, a Budapesti Közművek a kukakérdésben egy átfogó civil konzultációt indított az első fél évben, mely többek között az új közterületi hulladékgyűjtők funkcionalitására, és megjelenésére vonatkozó felvetéseket, kezdeményezéseket volt hivatott megismerni. Ennek érdekében 

a Budapesti Közművek összesen 40 olyan szervezetet azonosított be – fővárosi és kerületi szinten egyaránt –, melyek mindegyike aktív szerepet vállal a közterületek működtetési és fejlesztési kérdéseiben. 

Borítókép: Szemetes fővárosi kuka (Fotó: Máté Krisztián)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekForbes

Mindig így kezdődik

Bayer Zsolt avatarja

Semotiuk elvtárs a Forbesban már az uniós tagságunk elvételével fenyeget.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu