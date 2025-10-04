Rendkívüli

Mutatjuk, hol számítson katonai konvojokra és gyakorlatozó helikopterekre az országban

Nagyobb forgalomra kell számítani országszerte az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlat miatt. A Honvédelmi Minisztérium hangsúlyozta: a Magyar Honvédség a vonatkozó jogszabályokat betartva törekszik arra, hogy a lehető legkisebb mértékben zavarja az állampolgárok nyugalmát.

Magyar Nemzet
2025. 10. 04.
Fotó: Kurucz Árpád
Megnövekedett forgalomra kell számítani több vármegyében, autópályákon, autóutakon és településeken október 5. és 11. között az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlat miatt – hívta fel a figyelmet a Honvédelmi Minisztérium. 

Mint írták, a Magyar Honvédség Kinizsi Pál 30. Páncélozott Gyalogdandár eszközei miatt október 5-én, vasárnap, az esti órákban a vasúti visszacsoportosítást követően harcjárművekből álló menetoszlopok közlekedésére kell számítani a Hódmezővásárhely vasútállomás – 472. számú elkerülő út –Hódmezővásárhely laktanya útvonalon.

A közlemény szerint Mezőkövesd térségében október 8-án és 9-én megnövekedett légijármű-forgalomra és zajhatásra kell számítani helikopterekkel végrehajtott feladatok miatt. Október 9-én, csütörtökön a nappali órákban az MH Klapka György 1. Páncélosdandár harcjárművekkel hajt végre menetet Hajdúhadház-Mezőkövesd-Tata útvonalon, a 354-es számú út, az M3-as autópálya, az M0-ás autóút és az M1-es autópálya érintésével – tájékoztattak.

A dandár technikai eszközeinek egy részét október 10-én és 11-én vasúton szállítják vissza Hajmáskér-Budapest-Tata útvonalon

– emelték ki.

Felhívták a figyelmet arra is, a katonai járművek közlekedése miatt fokozott óvatosságra, körültekintésre és türelemre van szükség az érintett útvonalakon. A járművek, konvojok mérete és haladási módja eltérhet a mindennapi közúti közlekedésben megszokottól, ezért a Magyar Honvédség kéri a közlekedők együttműködését. A katonai menetoszlop tagjai közé behajtani veszélyes és tilos.

A Magyar Honvédség a vonatkozó jogszabályokat betartva törekszik arra, hogy a lehető legkisebb mértékben zavarja az állampolgárok nyugalmát – olvasható a közleményben.

Borítókép: A Magyar Honvédség helikopterei az Adaptive Hussars 2025 hadgyakorlaton (Fotó: Kurucz Árpád)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

