Mutatjuk, hol számítson katonai konvojokra és gyakorlatozó helikopterekre az országban

Megnövekedett forgalomra kell számítani több vármegyében, autópályákon, autóutakon és településeken október 5. és 11. között az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlat miatt – hívta fel a figyelmet a Honvédelmi Minisztérium.

Mint írták, a Magyar Honvédség Kinizsi Pál 30. Páncélozott Gyalogdandár eszközei miatt október 5-én, vasárnap, az esti órákban a vasúti visszacsoportosítást követően harcjárművekből álló menetoszlopok közlekedésére kell számítani a Hódmezővásárhely vasútállomás – 472. számú elkerülő út –Hódmezővásárhely laktanya útvonalon.

A közlemény szerint Mezőkövesd térségében október 8-án és 9-én megnövekedett légijármű-forgalomra és zajhatásra kell számítani helikopterekkel végrehajtott feladatok miatt. Október 9-én, csütörtökön a nappali órákban az MH Klapka György 1. Páncélosdandár harcjárművekkel hajt végre menetet Hajdúhadház-Mezőkövesd-Tata útvonalon, a 354-es számú út, az M3-as autópálya, az M0-ás autóút és az M1-es autópálya érintésével – tájékoztattak.

A dandár technikai eszközeinek egy részét október 10-én és 11-én vasúton szállítják vissza Hajmáskér-Budapest-Tata útvonalon

– emelték ki.

Felhívták a figyelmet arra is, a katonai járművek közlekedése miatt fokozott óvatosságra, körültekintésre és türelemre van szükség az érintett útvonalakon. A járművek, konvojok mérete és haladási módja eltérhet a mindennapi közúti közlekedésben megszokottól, ezért a Magyar Honvédség kéri a közlekedők együttműködését. A katonai menetoszlop tagjai közé behajtani veszélyes és tilos.

A Magyar Honvédség a vonatkozó jogszabályokat betartva törekszik arra, hogy a lehető legkisebb mértékben zavarja az állampolgárok nyugalmát – olvasható a közleményben.