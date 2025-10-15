Lili beugrott az igazgatói irodába, és még pózolt is a kameráknak

Viszonylag ritka, hogy egy igazgatói irodában vörös óriáskenguru ugrándozik – Gajdos Lászlónak, a Nyíregyházi Állatpark igazgatójának szerdán ebben a kivételes örömben lehetett része – tudósított a rendkívüli látogatásról a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei hírportál, amely részese volt a különleges eseménynek.

Lili nagyon jól érezte magát az irodában Fotó: Bozsó Katalin / szon.hu

A portál részletesen beszámolt arról, hogyan vette birtokba a tíz hónapos Lili, a vöröskenguru a helyiség minden apró zugát.

Nem zavarták a kamerák, boldogan ugrált egyik helyről a másikra, annak pedig láthatóan nagyon örült, amikor Biácsi Alexandra, a SóstóZoo állatorvosa a mesterséges erszényben megetette.

Az is kiderült, hogy Lilit – rejtélyes okból – 9 hónapos korában kidobta az anyja, azóta az állatorvosok felváltva nevelik: azért adják kézről kézre, hogy egyikőjükhöz se kötődjön túlságosan szorosan. Naponta hétszer etetik, és természetesen éjszaka is felkelnek hozzá, hogy megcumiztassák és megtisztogassák.

Speciális tápszert kap, amiben nincs laktóz, és amit vitaminokkal egészítünk ki

– mesélte a Nyíregyházi Állatpark fő állatorvosa, hozzátéve, hogy mivel a kis kengurunak van már néhány foga, elkezdtek szilárd takarmányt is adni neki.

Gajdos László nem titkolta:

nagyon büszke a kollégáira, akik felváltva etetik, tisztítják a kis kengurulányt.

Borítókép: Lili nem jött zavarba a kamerától sem (Szon.hu/Bozsó Kata)