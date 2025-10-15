Nyíregyházi ÁllatparkLiliSóstóZookenguru

Lili beugrott az igazgatói irodába, és még pózolt is a kameráknak

Nem mindennnapi vendége volt a SóstóZoo igazgatójának. A Lili névre hallgató apró látogató szó szerint beugrott a helyiségbe, ahol cseppet sem jött zavarba – számolt be róla a Szon.hu.

Magyar Nemzet
Forrás: Szon.hu2025. 10. 15. 16:45
Forrás: szon.hu
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Viszonylag ritka, hogy egy igazgatói irodában vörös óriáskenguru ugrándozik – Gajdos Lászlónak, a Nyíregyházi Állatpark igazgatójának szerdán ebben a kivételes örömben lehetett része – tudósított a rendkívüli látogatásról a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei hírportál, amely részese volt a különleges eseménynek. 

Lili nagyon jól érezte magát az irodában Fotó: Bozsó Katalin / szon.hu

A portál részletesen beszámolt arról, hogyan vette birtokba a tíz hónapos Lili, a vöröskenguru a helyiség minden apró zugát. 

Nem zavarták a kamerák, boldogan ugrált egyik helyről a másikra, annak pedig láthatóan nagyon örült, amikor Biácsi Alexandra, a SóstóZoo állatorvosa a mesterséges erszényben megetette. 

Az is kiderült, hogy Lilit – rejtélyes okból – 9 hónapos korában kidobta az anyja, azóta az állatorvosok felváltva nevelik: azért adják kézről kézre, hogy egyikőjükhöz se kötődjön túlságosan szorosan. Naponta hétszer etetik, és természetesen éjszaka is felkelnek hozzá, hogy megcumiztassák és megtisztogassák. 

Speciális tápszert kap, amiben nincs laktóz, és amit vitaminokkal egészítünk ki

 – mesélte a Nyíregyházi Állatpark fő állatorvosa, hozzátéve, hogy mivel a kis kengurunak van már néhány foga, elkezdtek szilárd takarmányt is adni neki. 

Gajdos László nem titkolta: 

nagyon büszke a kollégáira, akik felváltva etetik, tisztítják a kis kengurulányt. 

A beszámolóból még további érdekességek is kiderülnek – ha tudni szeretné, és még a Liliről készült videót is megnézné, akkor kattintson a Szon.hu cikkére. 

Borítókép: Lili nem jött zavarba a kamerától sem (Szon.hu/Bozsó Kata)


További játékainkhoz kattintson ide!

zoe.mediaworks.hu

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Már csak egy kérdés marad

Bayer Zsolt avatarja

Vajon érdekelnek még bárkit a tények odaát?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu