Keresztbe tett egy lavina Klein Dávidnak és Nagy Mártonnak, elkezdték a levonulást a Dhaulagiriról

Nagy Márton és mászótársa, Klein Dávid tegnap csatlakozott egy kis létszámú csapathoz (kereskedelmi expedíciók ügyfele és serpa segítőik), hogy együtt csúcsmászást hajtsanak végre a Dhaulagirin – olvasható Klein Dávid Facebook-bejegyzésében. A posztból kiderült: a csapat előrehaladását azonban mély hó, és a rögzített kötelek hó alá kerülése hátráltatta.

Az élcsapat végül feladta az egyes tábor (5690 méter) elérésének tervét és 5300 méteren kényszertábort alakítottak ki. A magyar alpinisták felszerelése – az egyes táborban volt, így ők kénytelenek voltak még aznap este visszavonulni az alaptáborba, hogy rendezzék soraikat.

A mai nap a két alpinista a másnapi felmenetre készült és nyomon követte a hegyen rekedt csapat rendkívül lassú mozgását. Délután 2 órakor rádión kapták a hírt, hogy az egyes tábor környékén lavina semmisítette meg az élcsapat felszerelésének jelentős részét. A hírek szerint a hegyen mozgó összes mászó biztonságban van és megkezdte a leereszkedést.

Mint írták, a lavina miatt minden esély elúszott az idei őszi szezonban a hegyen a további hegymászó tevékenységre. „Marci és Dávid a napokban megkezdik a levonulást a hegyről. Mindenkinek, aki végig izgulta velük viszontagságos expedíciójukat, köszönetüket fejezik ki” – zárták a bejegyzést.