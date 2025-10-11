Rendkívüli

Két támadónk is megszerezte első válogatott gólját, győzött a magyar válogatott

  • Magyar Nemzet
  • Belföld
  • Keresztbe tett egy lavina Klein Dávidnak és Nagy Mártonnak, elkezdték a levonulást a Dhaulagiriról
Klein DávidNagy Mártoncsúcstámadás

Keresztbe tett egy lavina Klein Dávidnak és Nagy Mártonnak, elkezdték a levonulást a Dhaulagiriról

Véget ért az expedíció, de szerencsére nem történt tragédia.

Magyar Nemzet
2025. 10. 11. 18:37
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nagy Márton és mászótársa, Klein Dávid tegnap csatlakozott egy kis létszámú csapathoz (kereskedelmi expedíciók ügyfele és serpa segítőik), hogy együtt csúcsmászást hajtsanak végre a Dhaulagirin – olvasható Klein Dávid Facebook-bejegyzésében. A posztból kiderült: a csapat előrehaladását azonban mély hó, és a rögzített kötelek hó alá kerülése hátráltatta. 

Az élcsapat végül feladta az egyes tábor (5690 méter) elérésének tervét és 5300 méteren kényszertábort alakítottak ki. A magyar alpinisták felszerelése – az egyes táborban volt, így ők kénytelenek voltak még aznap este visszavonulni az alaptáborba, hogy rendezzék soraikat.

A mai nap a két alpinista a másnapi felmenetre készült és nyomon követte a hegyen rekedt csapat rendkívül lassú mozgását. Délután 2 órakor rádión kapták a hírt, hogy az egyes tábor környékén lavina semmisítette meg az élcsapat felszerelésének jelentős részét. A hírek szerint a hegyen mozgó összes mászó biztonságban van és megkezdte a leereszkedést. 

Mint írták, a lavina miatt minden esély elúszott az idei őszi szezonban a hegyen a további hegymászó tevékenységre. „Marci és Dávid a napokban megkezdik a levonulást a hegyről. Mindenkinek, aki végig izgulta velük viszontagságos expedíciójukat, köszönetüket fejezik ki” – zárták a bejegyzést. 

Borítókép: Klein Dávid és Nagy Márton (Forrás: Facebook)


További játékainkhoz kattintson ide!

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekBrüsszel

Változnak az idők…

Bayer Zsolt avatarja

…de még mennyire!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu