Fordulat a Mol finomítójában történt tűzeset nyomozásában

bankkártyaerzsébetvárosibudapestipénz

Kileste a kéjnő a PIN-kódot, hogy csalárd módon elkölthesse a Sztüx folyón átkelni készülő férfi pénzét + videó

Alkoholba kevert tablettával elkábított, majd kirabolt egy férfit a 28 éves nő. A Fővárosi Főügyészség vádat emelt ellene.

Magyar Nemzet
Forrás: Magyarország Ügyészsége2025. 10. 30. 16:16
illusztráció Fotó: Vémi Zoltán
A vád szerint a budapesti nő tavaly, egy januári éjszakán megismerkedett egy erzsébetvárosi részeg férfival, aki éppen egy üzlethelyiséget zárt be Erzsébetvárosban, és neki szexuális szolgáltatást ajánlott fel. Az alkalmi páros egy közeli kisboltba ment italt vásárolni, ahol a férfi bankkártyával fizetett. A nő eközben kifigyelte a kártya PIN-kódját, melyet a telefonjában rögzített.

A nő a sértettet egy közeli  – a hozzátartozói által is lakott – társasház közös mosdójába csalta, ahol bódító hatású anyagot kevert a férfi italába. A megmérgezett sértett az alkohol és a tabletta együttes hatásától eszméletét vesztette, hogy nem fulladt meg, csak a véletlennek volt köszönhető. A nő a férfi kabátját és a bankkártyáját magához vette, majd a sértettet magára hagyva egy közeli ATM automatához ment, ahol a korábban kifigyelt kód segítségével összesen 360 ezer forintot vett fel.

A vádlott később visszament a társasházba és jelezte, hogy egy férfi alszik a közös mosdóban. A sértetthez a hozzátartozók a reggeli órákban mentőt hívtak. A rendőrség az elkövetőt egy nap alatt azonosította, a nő kézitáskájából a megszerzett pénz nagy részét és az elkövetéshez használt bódító tablettákat lefoglalta.

A Fővárosi Főügyészség a jelenleg bűnügyi felügyelet alatt álló, visszaeső nőt életveszélyt okozó testi sértéssel, rablással és információs rendszer felhasználásával elkövetett csalással vádolta. A vádlott a 2025. szeptember végén megtartott bírósági előkészítő ülésen nem tett vallomást és nem mondott le a tárgyalási jogáról, így az eljárás 2026 elején tárgyalással folytatódik.

Az eset egyik részletéről videó is készült. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

