Kileste a kéjnő a PIN-kódot, hogy csalárd módon elkölthesse a Sztüx folyón átkelni készülő férfi pénzét + videó

A nő a sértettet egy közeli – a hozzátartozói által is lakott – társasház közös mosdójába csalta, ahol bódító hatású anyagot kevert a férfi italába. A megmérgezett sértett az alkohol és a tabletta együttes hatásától eszméletét vesztette, hogy nem fulladt meg, csak a véletlennek volt köszönhető. A nő a férfi kabátját és a bankkártyáját magához vette, majd a sértettet magára hagyva egy közeli ATM automatához ment, ahol a korábban kifigyelt kód segítségével összesen 360 ezer forintot vett fel.