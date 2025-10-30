Pénteken a délnyugati, nyugati országrész felett lévő zárt felhőzet napközben idővel északkelet, észak felé tevődik. Az ország többi részén a látási viszonyok javulását követően túlnyomóan napos idő várható, csapadék nem valószínű. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 21 fok között várható, a napos délnyugaton, délen lesz a legmelegebb.
Közölték a meteorológusok, hogy kell-e esernyő meg széldzseki a hétvégi temetőlátogatásra
Az átlagosnál enyhébb, száraz idő várható november első hétvégéjén. Szombaton, mindenszentek napján a hőmérséklet kora délutánra 17 és 22 fok között alakul – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből.
Szombaton, mindenszentek napján északkeleten, illetve az északnyugati határnál maradhatnak tartósabban felhős helyek, máshol többnyire napos idő valószínű fátyolfelhőkkel a pára, köd reggeli megszűnését követően. Csapadék nem lesz. A déli, délkeleti szelet főleg az Észak-Dunántúlon élénk, olykor erős lökések kísérik.
A hőmérséklet hajnalban a derült részeken mínusz 1 és plusz 5, a rétegfelhős, szeles tájakon 6 és 13 fok között várható. Kora délutánra döntően 17 és 22 fok közé melegszik fel a levegő, ennél hűvösebb a tartósabban felhős részeken lesz.
Vasárnap az ország legnagyobb részén még fátyolfelhős, napos, száraz idő ígérkezik, de északnyugaton, északon már vastagabb felhők is lehetnek, amelyekből néhol előfordulhat eső, zápor. A délies szelet élénk, az Észak-Dunántúlon erős lökések kísérik. A hőmérséklet hajnalban általában 5 és 10 fok között alakul, ennél hidegebb a derült északkeleti tájakon, enyhébb idő a szeles dunántúli helyeken valószínű.
Kora délután 17–22 fokra van kilátás, de északkeleten ennél hűvösebb is lehet.
