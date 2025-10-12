Klebersberg Kunó-emlékversenyt tartottak Ópusztaszeren, a győztesek Rómába utazhatnak

– Véget ért a Klebelsberg Kunó születésének 150. évfordulója alkalmából szervezett Kárpát-medencei emlékverseny, melynek döntőjét pénteken Ópusztaszeren, az emlékparkban tartották. A díjátadó gálát – ahogyan a megnyitót is – Szegeden, a Dóm fogadalmi templomban rendezték meg – számolt be róla a Délmagyar.

A versenyen tíz középiskolás és tíz általános iskolás csapat indult. A megyei lap szerint nemcsak a lexikális tudás, hanem a csapatmunka és a kreativitás is számított. Többek között videót kellett forgatniuk, illetve korhű táncokat és énekeket is be kellett mutatniuk – természetesen mindezt Klebelsberg munkásságára és korára építve.

A Klebelsberg-emlékversenyen mindkét kategóriában szegedi győzelem született. Fotó: Karnok Csaba

A versenyt az állami fenntartó és az egyházmegye közösen hozta létre, határon túli iskolák is részt vettek rajta.

Az általános iskolások zánkai utazást, míg a középiskolások római kiruccanást nyertek az értékes tárgynyeremények mellett. Azt, hogy mely iskolák csapatai nyertek, elolvashatják a Délmagyar cikkében.