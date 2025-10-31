Víruskörkép: lassul az influenza és a koronavírus terjedése Magyarországon

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) közlése szerint az év 43. hetében a szennyvízben a koronavírus koncentrációja országos szinten stagnált.
Ugyanakkor hozzátették, hogy
emelkedést tapasztaltak Pécsett és Tatabányán, míg 19 ellátási területre stagnálás volt jellemző, csökkenést pedig Szekszárdon mértek.
Az örökítőanyag koncentrációja Budapest északi, déli és központi mintájában, valamint a budapesti agglomeráció mintájában, továbbá Tatabányán, Zalaegerszegen, Veszprémben, Pécsen, Szekszárdon, Szegeden, Békéscsabán, Debrecenben, Nyíregyházán és Salgótarjánban az emelkedett, Győrben, Szombathelyen, Székesfehérváron, Kaposváron, Kecskeméten, Szolnokon, Miskolcon és Egerben a mérsékelt tartományban volt.
Az NNGYK közlése szerint
a szennyvízminták alapján a koronavírus-fertőzések számának további emelkedése a következő hetekben várhatóan megáll.
Tudatták azt is, hogy a 43. héten az
influenza A-vírus örökítőanyagának koncentrációja országos átlagban enyhén emelkedett,
és Budapest Észak-Pesti Szennyvíztisztító Telep ellátási területén, Szegeden és Zalaegerszegen volt kimutatási határérték felett az örökítőanyag mennyisége.
Mint írták, a szennyvízeredmények alapján
az influenza A-vírus fertőzések számának jelentős emelkedése a következő hetekben még nem várható.
