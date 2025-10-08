Sűrűn kattant a bilincs: 131 körözött személyt fogtak el Budapesten + videó

Rendkívüli

Hatalmas akciót vezényelt le a rendőrség.

Forrás: MTI2025. 10. 08. 10:33
Forrás: Shutterstock
A rendőrök két hét alatt, 1873 körözési eljárás elemzését követően 131 embert fogtak el, illetve állapították meg a körözött személy tartózkodási helyét, és megtaláltak három eltűntként keresett embert is – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) a Police.hu oldalon.

Budapest, 2025. március 12. Rendőrségi közúti ellenőrzés Budapesten 2025. március 12-én. A rendőrség egy héten keresztül ellenőrzi a passzív biztonsági eszközök használatát Magyarország közútjain március 10. és 16. között. MTI/Bodnár Boglárka
Rendőrségi közúti ellenőrzés Budapesten 2025. március 12-én. Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

Azt írták, hogy a szeptember második felében végrehajtott akcióba bevonták a III., V., X. és XXII. kerületi rendőrkapitányságokat, valamint egyes vidéki kapitányságok állományát is.

A körözések közül 14 kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt volt érvényben,

másokat

  • emberkereskedelem,
  • kényszermunka,
  • garázdaság
  • és lopás

miatt köröztek, több embert pedig azért keresett a rendőrség, mert nem kezdte meg a büntetése letöltését – áll a közleményben.

A szervezett akcióról egy videót is közzétett a BRFK:

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)


