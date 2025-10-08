Sűrűn kattant a bilincs: 131 körözött személyt fogtak el Budapesten + videó

A rendőrök két hét alatt, 1873 körözési eljárás elemzését követően 131 embert fogtak el, illetve állapították meg a körözött személy tartózkodási helyét, és megtaláltak három eltűntként keresett embert is – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) a Police.hu oldalon.
Azt írták, hogy a szeptember második felében végrehajtott akcióba bevonták a III., V., X. és XXII. kerületi rendőrkapitányságokat, valamint egyes vidéki kapitányságok állományát is.
A körözések közül 14 kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt volt érvényben,
másokat
- emberkereskedelem,
- kényszermunka,
- garázdaság
- és lopás
miatt köröztek, több embert pedig azért keresett a rendőrség, mert nem kezdte meg a büntetése letöltését – áll a közleményben.
A szervezett akcióról egy videót is közzétett a BRFK:
Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)