Egyhetes közúti razziát indított a rendőrség

Október 6. és 12. között „Figyelj az útra” elnevezéssel országos közlekedésbiztonsági ellenőrzést tartanak Magyarország közútjain.

2025. 10. 06. 16:54
Forrás: Forrás: Police.hu
A rendőrség megismétli az idén szeptemberben tartott közlekedésbiztonsági akciót, tekintettel azokra a negatív tapasztalatokra, miszerint továbbra is sok sofőr vezetés közben kezében tartja a mobiltelefonját és a biztonsági öv használatát is sokan elmulasztják. Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (Roadpol) közlekedésbiztonsági napok elnevezéssel hirdetett ellenőrzést, amelyhez az elmúlt évekhez hasonlóan most is csatlakozott a magyar rendőrség. 

Ezúttal a rendőrök Magyarország egész területén elsősorban a menet közbeni mobiltelefo-használatot ellenőrzik majd, valamint minden olyan magatartást, amely elvonja a figyelmet a járművezetéstől és veszélyezteti a közlekedésbiztonságot.


 

