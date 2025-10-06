Egyhetes közúti razziát indított a rendőrség

A rendőrség megismétli az idén szeptemberben tartott közlekedésbiztonsági akciót, tekintettel azokra a negatív tapasztalatokra, miszerint továbbra is sok sofőr vezetés közben kezében tartja a mobiltelefonját és a biztonsági öv használatát is sokan elmulasztják. Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (Roadpol) közlekedésbiztonsági napok elnevezéssel hirdetett ellenőrzést, amelyhez az elmúlt évekhez hasonlóan most is csatlakozott a magyar rendőrség.

Ezúttal a rendőrök Magyarország egész területén elsősorban a menet közbeni mobiltelefo-használatot ellenőrzik majd, valamint minden olyan magatartást, amely elvonja a figyelmet a járművezetéstől és veszélyezteti a közlekedésbiztonságot.