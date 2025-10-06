Rendkívüli

Valóban a Tisza Párt majdnem húszezer szimpatizánsának adatai szivárogtak ki: valaki dühös, valakit nem érdekel

A forgalommal szemben hajtott egy taxis a Szentendrei úton + videó

Újabb hajmeresztő jelenetet rögzített egy budapesti autós fedélzeti kamerája.

2025. 10. 06. 13:56
Forrás: BpiAutósok
Miután eltévesztette a kikanyarodást, egy taxis több száz méteren át a forgalommal szemben haladt a Szentendrei út osztott pályás szakaszán, Békásmegyertől a centrum irányába. A helyzet különösen veszélyessé vált, amikor már mindkét sávon jöttek szembe autók. Ekkor a jármű sofőrje a padkán áthajtva tért vissza a helyes menetirányba.

A beküldő azt írta, hogy a lámpánál állva úgy látta, hogy utasok is voltak az autóban. Az eset rávilágít, hogy milyen gyorsan alakulhat ki életveszélyes helyzet egy pillanatnyi figyelmetlenségből vagy szabályszegésből, még a gyér éjszakai városi forgalomban is.

 

Milyen rendszerváltásról hadoválnak itt?

Sem a pártállamot, sem a Gyurcsány-rendszert, sem a katasztrofális nyugat-európai állapotokat nem kívánjuk magunknak.

