Elhunyt Kreszta Traján román nemzetiségi szószóló

Magyarország kormánya mély megrendüléssel fogadta a hírt, hogy elhunyt Kreszta Traján, a Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának egykori elnöke, az Országgyűlés magyarországi nemzetiségek bizottságának román nemzetiségi szószólója.

Forrás: MTI2025. 10. 13. 10:55
Fotó: Rosta Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Kreszta Traján nemzetiségpolitikában betöltött több évtizedes elhivatott munkáját a családjából hozott értékek határozták meg – írták a Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes által jegyzett, az MTI-hez hétfőn eljuttatott részvétnyilvánításban.  

Kreszta Traján, az Országgyűlés román nemzetiségi szószólója a gyulai Nicolae Balcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium megújult épületének tanévnyitóval egybekötött átadó ünnepségén 2019. szeptember 2-án. Fotó: MTI/Rosta Tibor 

Fiatal kora óta a mindennapjait előbb szülőhelyén, Battonyán, régiójában, Békésben, majd országos szinten is a magyarországi románság érdekeinek képviselete, összefogása hatotta át. Pályafutása során mindent megtett annak érdekében, hogy az újabb nemzedékek számára megőrizze és továbbadja a nemzetiségi identitás fontosságát.

Egykori munkatársainak, valamint a kormány nemzetiségpolitikai szakterületének pótolhatatlan veszteség Kreszta Traján halála – fogalmaztak.

A magyar kormány osztozik a család fájdalmában és a hazai román közösség gyászában.

Borítókép: Kreszta Traján román nemzetiségi szószóló 78 éves korában hunyt el (Fotó: MTI/Rosta Tibor)

