Elhunyt Kreszta Traján román nemzetiségi szószóló

Kreszta Traján nemzetiségpolitikában betöltött több évtizedes elhivatott munkáját a családjából hozott értékek határozták meg – írták a Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes által jegyzett, az MTI-hez hétfőn eljuttatott részvétnyilvánításban.
Fiatal kora óta a mindennapjait előbb szülőhelyén, Battonyán, régiójában, Békésben, majd országos szinten is a magyarországi románság érdekeinek képviselete, összefogása hatotta át. Pályafutása során mindent megtett annak érdekében, hogy az újabb nemzedékek számára megőrizze és továbbadja a nemzetiségi identitás fontosságát.
Egykori munkatársainak, valamint a kormány nemzetiségpolitikai szakterületének pótolhatatlan veszteség Kreszta Traján halála – fogalmaztak.
A magyar kormány osztozik a család fájdalmában és a hazai román közösség gyászában.
Borítókép: Kreszta Traján román nemzetiségi szószóló 78 éves korában hunyt el (Fotó: MTI/Rosta Tibor)