A nemzetközi hálózat adta lehetőségek és a külföldi partnerhatóságokkal való szoros együttműködés eredményeként az elmúlt héten Hollandiában sikerült elfogni két olyan szökevényt, akiket szexuális bűncselekmények miatt kerestek – írja a rendőrségi portál.
Külföldön is keresik a magyar szexuális ragadozókat, gyorsan le is csaptak rájuk
Nagy akció volt.
Egyikük K. Róbert, aki a gyanú szerint 2021 tavaszán többször is szexuális kapcsolatot létesített egy 14. életévét be nem töltött lánnyal, közben több alkalommal is kábítószerrel kínálta a kiskorút. Az ügyben a Dunakeszi Rendőrkapitányságon indult nyomozás. A nyomozók azonosították az elkövetőt, aki azonban egy idő után elérhetetlenné vált, tartózkodási helyét nem lehetett megállapítani. Így belföldi és európai elfogatóparancsot is kiadtak vele szemben, mert gyanították, hogy külföldre szökhetett.
A másik esetben minősített emberkereskedelem miatt folyt eljárás a BRFK Nyomozó Főosztályán V. Ferenc ellen, aki az adatok alapján hatalmi, befolyási helyzetével visszaélve huzamosabb időn keresztül szexuális cselekményt végeztetett egy többszörösen kiszolgáltatott helyzetben lévő sértettel. V. Ferenc azonban szintén elérhetetlenné vált, ezért ellene is elfogatóparancsot bocsátottak ki, illetve intézkedtek európai és nemzetközi körözésének elrendeléséről is.
A magyar fejvadászok felvették a kapcsolatot a holland célkörözési egységgel. Majd szoros együttműködésüknek köszönhetően azonosították tartózkodási helyüket.
K. Róbertet szeptember 23-án Zwolle városában fogták el a holland rendőrök, míg V. Ferencet szeptember 28-án Beuningen településen. Mindketten a munkahelyükön tartózkodtak, mikor rajtuk ütöttek. K. Róbert egy étteremben, míg V. Ferenc egy boltban dolgozott.
A két elfogott magyar körözött kiadatásáról a holland bíróság fog dönteni, míg annak végrehajtásáról, a Magyarországra történő kísérésről az ORFK BF NEBEK (Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ) gondoskodik.
