Külföldön is keresik a magyar szexuális ragadozókat, gyorsan le is csaptak rájuk

A másik esetben minősített emberkereskedelem miatt folyt eljárás a BRFK Nyomozó Főosztályán V. Ferenc ellen, aki az adatok alapján hatalmi, befolyási helyzetével visszaélve huzamosabb időn keresztül szexuális cselekményt végeztetett egy többszörösen kiszolgáltatott helyzetben lévő sértettel. V. Ferenc azonban szintén elérhetetlenné vált, ezért ellene is elfogatóparancsot bocsátottak ki, illetve intézkedtek európai és nemzetközi körözésének elrendeléséről is.

A magyar fejvadászok felvették a kapcsolatot a holland célkörözési egységgel. Majd szoros együttműködésüknek köszönhetően azonosították tartózkodási helyüket.