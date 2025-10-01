  • Magyar Nemzet
Kúria: jogszerű a polgári engedetlenség miatt kirúgott kölcseys tanárok elbocsátása

A Kúria jogerősen elutasította a polgári engedetlenség miatt kirúgott négy kölcseys tanár keresetét, kimondva, hogy a pedagógusok nem teljesítették alapvető kötelezettségeiket, így az elbocsátás jogszerű volt.

2025. 10. 01. 14:30
A Kúria fenntartotta a másodfokú bíróság ítéletét, így elutasította a polgári engedetlenség miatt elbocsátott négy Kölcsey Ferenc gimnáziumbeli tanár kérelmét — jelentette be szerdán az ítélethirdetésen. A tanároknak perköltséget is kell fizetniük, és felülvizsgálatnak nincs helye — adta hírül a Telex.

Budapest, 2021. május 19. A Kölcsey Ferenc Gimnázium épületének díszes tornya a főváros VI. kerületében a Munkácsy Mihály utca 26. szám alatt. Az épületet Kőrössy Albert Kálmán, a szecesszió hazai nagymestere tervezte a magyaros motívumokból építkező szecessziós stílusban és 1909-ben adták át. MTVA/Bizományosi: Branstetter Sándor *************************** Kedves Felhasználó! Ez a fotó nem a Duna Médiaszolgáltató Zrt./MTI által készített és kiadott fényképfelvétel, így harmadik személy által támasztott bárminemű – különösen szerzői jogi, szomszédos jogi és személyiségi jogi – igényért a fotó szerzője/jogutódja közvetlenül maga áll helyt, az MTVA felelőssége e körben kizárt.
Fotó: MTI/Branstetter Sándor

Az érintett pedagógusokat — Törley Katalint, Sallai Katalint, Palya Tamást és Molnár Barbarát — a Belső-pesti Tankerületi Központ bocsátotta el, mivel többször is részt vettek polgári engedetlenségi akcióban.

A bíró indoklása szerint bár az alsóbb fokú bíróságok eltérően értékelték a kötelezettségszegés súlyát, a pedagógusok alapvető feladata a tanórák megtartása, amit nem teljesítettek. A döntés kimondta: a tanárok polgári engedetlensége politikai véleménynyilvánításnak minősül, ám ez nem jogi kategória. 

A munkavállalók a követeléseiket sztrájkkal érvényesíthetik, más módszer azonban munkajogi következményekkel járhat. A bíróság hozzátette, hogy a perben nem a szándék, hanem a jogszabályok voltak az irányadóak, és sem diszkriminációt, sem joggal való visszaélést nem állapítottak meg.

A perben a tanárok azt állították, hogy az elbocsátás aránytalan és a véleménynyilvánítás szabadságát sérti. 

A Kúria azonban nem találta megalapozottnak a diszkriminációra vagy joggal való visszaélésre való hivatkozást.

 A tanárokat a Helsinki Bizottság ügyvédje, Tóth Balázs képviselte.

Tavaly novemberben a Fővárosi Törvényszék a legtöbb pontban a Kölcsey Ferenc Gimnázium elbocsátott tanárainak adott igazat, részben kártérítést és perköltséget ítélve meg számukra. Idén májusban azonban a Fővárosi Ítélőtábla másodfokon már ötből négy tanár azonnali elbocsátását jogszerűnek találta, és perköltséget rótt ki rájuk. A tanárok ezt követően a Kúriához fordultak a Magyar Helsinki Bizottság segítségével.

Borítókép: Törley Katalin, a Tanítanék Mozgalom alapítója (Fotó: MTI)

               
       
       
       

