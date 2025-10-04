Rendkívüli

Így érkezett meg az eredményváróba Andrej Babis, győzelemre készül az ANO + exkluzív videó

  • Magyar Nemzet
  • Belföld
  • Lázár János szerint ha ez a két feltétel nem teljesül, jelentősen megugrik a bűnözők száma + videó
Lázár Jánosbűnözésdrog

Lázár János szerint ha ez a két feltétel nem teljesül, jelentősen megugrik a bűnözők száma + videó

Amikor a Fidesz átvette a baloldaltól a kormányzást 2010-ben, akkor 12 ezer ember ült börtönben, jelenleg pedig 19 ezer.

Magyar Nemzet
2025. 10. 04. 17:06
Fotó: Illyés Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Ha van munka és szigorú a büntető törvénykönyv, akkor javul a közbiztonság, csökken a bűncselekmények száma – mutatott rá közösségi oldalára feltöltött videójában Lázár János. Az építési és közlekedési miniszter egyik lakossági fórumán felidézte: amikor a Fidesz átvette a baloldaltól a kormányzást 2010-ben, akkor 12 ezer ember ült börtönben, jelenleg pedig 19 ezer.

Szerinte Magyarország ma Európa egyik legbiztonságosabb országa, kevesebb bűncselekmény van, mint korábban. Hangsúlyozta azonban, amennyiben nőne a munkanélküliség, vagy jobban elterjed drogfogyasztás, ez megváltozik. – Azért léptünk fel most egészen brutális eszközökkel a drogkereskedőkkel szemben, sok ezret tartóztattunk le és viszünk börtönbe ezekben a napokban és órákban is, mert éreztük azt, hogy ma már nem nagyvárosi luxus a drogfogyasztás. Az olcsó mérgező tabletták megjelentek a legszegényebb falvakban is, mérgezik a fiatalokat, elveszik a lehetőségüket és családokat tesznek tönkre – mondta a miniszter.

 

Borítókép: Lázár János építési és közlekedési miniszter (Fotó: MTI/Illyés Tibor)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekJuhász Péter

Juhász Péter, a „jogvédő”

Bayer Zsolt avatarja

Az alábbiakban ismertetem önökkel egy 2021 óta húzódó per anyagát, amely perben Juhász Pétert mint rágalmazót, a balassagyarmati bíróság elítélte.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu