Lázár János szerint ha ez a két feltétel nem teljesül, jelentősen megugrik a bűnözők száma + videó

– Ha van munka és szigorú a büntető törvénykönyv, akkor javul a közbiztonság, csökken a bűncselekmények száma – mutatott rá közösségi oldalára feltöltött videójában Lázár János. Az építési és közlekedési miniszter egyik lakossági fórumán felidézte: amikor a Fidesz átvette a baloldaltól a kormányzást 2010-ben, akkor 12 ezer ember ült börtönben, jelenleg pedig 19 ezer.

Szerinte Magyarország ma Európa egyik legbiztonságosabb országa, kevesebb bűncselekmény van, mint korábban. Hangsúlyozta azonban, amennyiben nőne a munkanélküliség, vagy jobban elterjed drogfogyasztás, ez megváltozik. – Azért léptünk fel most egészen brutális eszközökkel a drogkereskedőkkel szemben, sok ezret tartóztattunk le és viszünk börtönbe ezekben a napokban és órákban is, mert éreztük azt, hogy ma már nem nagyvárosi luxus a drogfogyasztás. Az olcsó mérgező tabletták megjelentek a legszegényebb falvakban is, mérgezik a fiatalokat, elveszik a lehetőségüket és családokat tesznek tönkre – mondta a miniszter.