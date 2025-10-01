Rendkívüli

Robbanás és lövöldözés volt Münchenben + fotók

főügyészségítéletdrog

Kábítószerrel üzleteltek, súlyosabb büntetést kaptak

A Győri Fellebbviteli Főügyészség sikeresen indítványozta két, kábítószerrel üzletelő férfi büntetésének a súlyosítását, mindketten másfél-másfél évvel hosszabb ideig lesznek fegyházban – tudatta a főügyészség szerdán az MTI-vel.

Magyar Nemzet
2025. 10. 01. 10:29
Illusztráció Fotó: Mehes Daniel Forrás: Shutterstock
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A közlemény szerint a vádlottak 2022. február 16-án előzetes megbeszélésük alapján egy benzinkúton találkoztak, ahol az egyik kábítószert adott át a másiknak, aminek a hatóanyaga csaknem háromszorosa volt annak a mennyiségnek, ami fölött a legsúlyosabban minősül a bűncselekmény.

Néhány óra múlva a kábítószert átvevő férfit igazoltatták, aki az előállítása során elmenekült, futás közben a kábítószert eldobta, a járőrök azonban utolérték, elfogták, a drogot az árokparton megtalálták.

A Székesfehérvári Törvényszék a kábítószert átadó férfit kábítószer-kereskedelem bűntette és kábítószer birtoklásának vétsége miatt hat év fegyházbüntetésre, a drogot átvevő férfit kábítószer birtoklásának bűntette miatt öt év fegyházbüntetésre ítélte.

Az ítélet ellen az ügyész a vádlottak büntetésének súlyosításáért, a vádlottak és védőik részben felmentésért, részben enyhítésért fellebbeztek.

A Győri Ítélőtábla szeptember 30-án kihirdetett ítéletében egyetértett az ügyészséggel: a vádlottakkal szemben a szabadságvesztés tartamát hét év hat hónapra, illetve hat év hat hónapra súlyosította.

 

Borítókép: Illusztráció (Shutterstock)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekPuzsér

Milyen ismerős…

Bayer Zsolt avatarja

Igaz, Puzsér?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu