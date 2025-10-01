Kábítószerrel üzleteltek, súlyosabb büntetést kaptak

A közlemény szerint a vádlottak 2022. február 16-án előzetes megbeszélésük alapján egy benzinkúton találkoztak, ahol az egyik kábítószert adott át a másiknak, aminek a hatóanyaga csaknem háromszorosa volt annak a mennyiségnek, ami fölött a legsúlyosabban minősül a bűncselekmény.

Néhány óra múlva a kábítószert átvevő férfit igazoltatták, aki az előállítása során elmenekült, futás közben a kábítószert eldobta, a járőrök azonban utolérték, elfogták, a drogot az árokparton megtalálták.

A Székesfehérvári Törvényszék a kábítószert átadó férfit kábítószer-kereskedelem bűntette és kábítószer birtoklásának vétsége miatt hat év fegyházbüntetésre, a drogot átvevő férfit kábítószer birtoklásának bűntette miatt öt év fegyházbüntetésre ítélte.

Az ítélet ellen az ügyész a vádlottak büntetésének súlyosításáért, a vádlottak és védőik részben felmentésért, részben enyhítésért fellebbeztek.

A Győri Ítélőtábla szeptember 30-án kihirdetett ítéletében egyetértett az ügyészséggel: a vádlottakkal szemben a szabadságvesztés tartamát hét év hat hónapra, illetve hat év hat hónapra súlyosította.