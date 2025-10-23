Lázár János: Sokan vagyunk azért, hogy béke legyen

A Hírt TV villáminterjút készített Lázár János építési és közlekedési miniszter miniszterrel a Békemeneten. A tárcavezető szerint a legfontosabb, hogy béke legyen, mert ha van béke, akkor van gyarapodás, fejlődés, mindenki előrébb és följebb tud kerülni.

Azért vagyunk ma ilyen sokan, mert a magyarok békét akarnak, ezt üzenjük a világnak

– jelentette ki Lázár János.

A balliberális oldal véleményéről a Békemenettel kapcsolatban a miniszter azt mondta, hogy hülyeségeket beszélnek. Lázár János úgy véli, kár, hogy ők nem voltak ott a Békemeneten, mert első helyen vagyunk magyarok, és utána vagyunk valamilyen pártiak. A béke mindannyiunknak fontos – tette hozzá.