Orbán Viktor: A Békemenet Európa legfontosabb politikai mozgalma

Lázár János: Sokan vagyunk azért, hogy béke legyen

Az építési és közlekedési miniszter a Békemeneten tartott rendkívüli Lázár-infót. A miniszter a Hír TV kérdéseire válaszolt röviden.

Magyar Nemzet
Forrás: Hír TV2025. 10. 23. 14:07
Forrás: videókép
A Hírt TV villáminterjút készített Lázár János építési és közlekedési miniszter miniszterrel a Békemeneten. A tárcavezető szerint a legfontosabb, hogy béke legyen, mert ha van béke, akkor van gyarapodás, fejlődés, mindenki előrébb és följebb tud kerülni. 

Azért vagyunk ma ilyen sokan, mert a magyarok békét akarnak, ezt üzenjük a világnak

 – jelentette ki Lázár János.

A balliberális oldal véleményéről a Békemenettel kapcsolatban a miniszter azt mondta, hogy hülyeségeket beszélnek. Lázár János úgy véli, kár, hogy ők nem voltak ott a Békemeneten, mert első helyen vagyunk magyarok, és utána vagyunk valamilyen pártiak. A béke mindannyiunknak fontos – tette hozzá.

A mai Békemenet Lázár János szerint azt az üzenetet hordozza, hogy olyan sok ember gyűlt össze, amit mindenhol látni fognak.

 

 


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

