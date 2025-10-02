Rendkívüli

Nyomozás indulhat az álhírbotrány egyik kirobbantója ellen

Lezárták az M5-öst, súlyos baleset történt

Lezárták az M5-ös autópályát, miután egy kisbusz nekicsapódott a szalagkorlátnak. Forgalmi akadályról számoltak be az M7-esen is, és torlódnak az utak a főváros környékén. Helyzetjelentés az utakról csütörtökön reggel.

Magyar Nemzet
2025. 10. 02. 8:00
Szalagkorlátnak ütközött egy kisbusz az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán, Kecskemét közelében, a 83. és a 84. kilométer között – közölte a katasztrófavédelem.

Súlyos baleset történt az M5-ös autópályán – képünk illusztráció (Forrás: Katasztrófavédelem)

A kecskeméti hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést. Áramtalanították a járművet, amelyben

hatan utaztak. Hozzájuk mentők érkeztek a helyszínre.

Az érintett sztrádaszakaszt teljes szélességében lezárták.

Az Útinform tájékoztatása szerint a forgalmat megállították, a Röszke felé vezető oldalon egy sáv járható.

 

Hol van dugó az utakon?

A reggeli jelentés szerint nagyon erős a forgalom a Budapest környéki utakon. Jelentős a torlódás

  • az M3-as autópályán a bagi terelésnél, majd az M0-s csomóponttól befelé,
  • az 51-es főúton Dunaharaszti térségében Budapest irányába,
  • a Csepel-sziget két gerincútján,
  • a 11-es főúton Tahitótfalutól és
  • a 10-es főúton a solymári körforgalomtól.

Az M7-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon, Érd térségében egy műszaki hibás kamion vesztegel a külső sávban a 19-es kilométernél. Emiatt lassulás,

torlódás alakult ki két-három kilométer hosszan.

Az M7-es autópályán Velence térségében új terelést építettek ki. A Letenye felé vezető oldalon, a 44-es és a 47-es kilométer között a külső és a leállósávot lezárták, a járműveket a belső sávba és a szemközti oldal belső sávjába terelik. Budapest felé a külső és a középső sáv járható.

Pest vármegyében, a 12111-es jelű bekötő úton, az 1-es kilométernél lévő Letkés–Ipolyszalka határhídon dilatációs szerkezetet javítanak. A munkák ideje alatt a hidat lezárták, emiatt a gépjárművel történő határátlépés nem lehetséges, de a gyalogos közlekedés korlátozottan biztosítva lesz.

Átadták a forgalomnak az M80-as autóút új szakaszát, amely így összeköttetésbe került az osztrák S7-es gyorsforgalmi úttal. Ezentúl tehát Vas vármegyéből, Körmendtől az osztrák A2-es autópályáig végig gyorsforgalmi úton lehet haladni.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Heves Megyei Hírlap/Huszár Márk)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Pokol Béla
idezojelekkibertér

Politikai háború a kibertérben

Pokol Béla avatarja

Már nem a tömegmédia támogatása döntő a politikai versenyben, hanem az influenszerek podcastjei, az internetes videós interjúk.

