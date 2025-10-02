Lezárták az M5-öst, súlyos baleset történt

Szalagkorlátnak ütközött egy kisbusz az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán, Kecskemét közelében, a 83. és a 84. kilométer között – közölte a katasztrófavédelem.

Súlyos baleset történt az M5-ös autópályán – képünk illusztráció (Forrás: Katasztrófavédelem)

A kecskeméti hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést. Áramtalanították a járművet, amelyben

hatan utaztak. Hozzájuk mentők érkeztek a helyszínre.

Az érintett sztrádaszakaszt teljes szélességében lezárták.

Az Útinform tájékoztatása szerint a forgalmat megállították, a Röszke felé vezető oldalon egy sáv járható.

Hol van dugó az utakon?

A reggeli jelentés szerint nagyon erős a forgalom a Budapest környéki utakon. Jelentős a torlódás

az M3-as autópályán a bagi terelésnél, majd az M0-s csomóponttól befelé,

az 51-es főúton Dunaharaszti térségében Budapest irányába,

a Csepel-sziget két gerincútján,

a 11-es főúton Tahitótfalutól és

a 10-es főúton a solymári körforgalomtól.

Az M7-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon, Érd térségében egy műszaki hibás kamion vesztegel a külső sávban a 19-es kilométernél. Emiatt lassulás,

torlódás alakult ki két-három kilométer hosszan.

Az M7-es autópályán Velence térségében új terelést építettek ki. A Letenye felé vezető oldalon, a 44-es és a 47-es kilométer között a külső és a leállósávot lezárták, a járműveket a belső sávba és a szemközti oldal belső sávjába terelik. Budapest felé a külső és a középső sáv járható.

Pest vármegyében, a 12111-es jelű bekötő úton, az 1-es kilométernél lévő Letkés–Ipolyszalka határhídon dilatációs szerkezetet javítanak. A munkák ideje alatt a hidat lezárták, emiatt a gépjárművel történő határátlépés nem lehetséges, de a gyalogos közlekedés korlátozottan biztosítva lesz.

Átadták a forgalomnak az M80-as autóút új szakaszát, amely így összeköttetésbe került az osztrák S7-es gyorsforgalmi úttal. Ezentúl tehát Vas vármegyéből, Körmendtől az osztrák A2-es autópályáig végig gyorsforgalmi úton lehet haladni.