Elsündörgött az M1-esen történt baleset okozója, de a kamera mindent látott

Két héttel ezelőtt az M1-es autópálya Lébényhez közeli szakaszán több résztvevős ráfutásos baleset történt, most pedig az MKIF Zrt. megosztotta a karambolhoz vezető előzményekről készült videófelvételt. Mint kiderült, egy fekete Skoda Octavia vezetője az építkezés miatt a szembejövő útpályán kialakított sávban jóformán állóra fékezett, majd visszafordult a sztrádán, mit sem törődve a mögötte jövőkkel, a terelőbójákkal és persze az elemi szabályokkal. Ebből alakult ki a fantondugó, majd az úgynevezett harmonika-effektus: az újonnan érkezők egyre erősebbeket fékeznek. Néhányan (tegyük hozzá, a sebességet és a követési távolságot sem kellően betartva) a szembejövő sávba menekültek, végül pedig be is következett a ráfutásos baleset, szerencsére személysérülés nélkül, de tetemes anyagi kárral. Mire ez megtörtént, a Skoda vezetője már a következő lehajtón elhagyta a sztrádát, ám a kamerák mindent láttak, és az MKIF eljuttatta a felvételt a rendőrségnek.



