M1-es autópályaMKIF Zrtbalesetráfutásos baleset

Elsündörgött az M1-esen történt baleset okozója, de a kamera mindent látott

A Skoda-sofőr vérlázító manővere után mindössze fél perccel be is következett a több résztvevős karambol.

2025. 09. 29. 12:27
Fotó: MKIF Zrt.
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Két héttel ezelőtt az M1-es autópálya Lébényhez közeli szakaszán több résztvevős ráfutásos baleset történt, most pedig az MKIF Zrt. megosztotta a karambolhoz vezető előzményekről készült videófelvételt. Mint kiderült, egy fekete Skoda Octavia vezetője az építkezés miatt a szembejövő útpályán kialakított sávban jóformán állóra fékezett, majd visszafordult a sztrádán, mit sem törődve a mögötte jövőkkel, a terelőbójákkal és persze az elemi szabályokkal. Ebből alakult ki a fantondugó, majd az úgynevezett harmonika-effektus: az újonnan érkezők egyre erősebbeket fékeznek. Néhányan (tegyük hozzá, a sebességet és a követési távolságot sem kellően betartva) a szembejövő sávba menekültek, végül pedig be is következett a ráfutásos baleset, szerencsére személysérülés nélkül, de tetemes anyagi kárral. Mire ez megtörtént, a Skoda vezetője már a következő lehajtón elhagyta a sztrádát, ám a kamerák mindent láttak, és az MKIF eljuttatta a felvételt a rendőrségnek.  


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Vida Ákos
idezojelekdiktatúra

Itt a Német Demokratúrás Köztársaság

Vida Ákos avatarja

Németországban a politikusok folyamatosan és szemrebbenés nélkül hazudnak a választóiknak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.