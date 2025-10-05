Rendkívüli

Orbán Viktor: Ki kell állnunk az egyházaink ellen agitáló félbolondokkal szemben + videó

  • „Drága Selyempetya, hősiesen futamodsz meg éppen!” – Hont András jól odapörkölt Magyar Péternek
Hont AndrásTisza PártMagyar Péter

„Drága Selyempetya, hősiesen futamodsz meg éppen!” – Hont András jól odapörkölt Magyar Péternek

A publicista nem fogta vissza magát, keményen odamondott a közösségi oldalán a Tisza-vezérnek.

Forrás: Facebook2025. 10. 05. 19:55
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke Fotó: Hatlaczki Balázs Forrás: MW
Alaposan helyretette Hont András Magyar Pétert, miután a Tisza-vezér beleszállt a publicistába a Fókuszcsoportnak adott interjújában.

20250907 Kötcse Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke beszédet mondott a párt kötcsei rendezvényén. fotó: Hatlaczki Balázs (HB) MW
Magyar Péter, a Tisza-vezére beleszállt a publicistába (Fotó: MW/Hatlaczki Balázs)

Hont és Magyar között szinte már mindennaposak a Facebook-csörték, ezúttal azonban a publicista igazán kemény dolgokkal szembesítette Magyar Pétert.

Drága Selyempetya! Nem vagyok ideges, fő a nyugalom, csak azt látom, hogy hősiesen futamodsz meg éppen. Nem nagyon izgat, hogy milyen megtekintési mutatók stimulálják a libidódat, ahogy az sem foglalkoztat, hogy a TV2-vel milyen testrészeid fölött enyelegtek. Tőlem ez a fajta bulvármentalitás nagyon távol áll

– índította a Facebook-oldalán közzétett bejegyzését Hont András, aki azzal folytatta, hogy „a gerjesztett virtuális szappanoperák helyett” maradjanak a valóságnál. 

Szóval közpénzhez a NER-ben kettőnk közül csak neked volt közöd, azóta sem tudsz elszámolni a KEHI jelentésben föltárt diákhiteles visszásságokkal. Ideje volna erre érdemben válaszolni

– pörkölt oda a publicista a Tisza-vezérnek. 

Egyértelmű, hogy semmit nem láttál/olvastál tőlünk, ami nem csoda, hiszen nem folyamatosan Rólad, Becses Személyedről, Tenmagadról van szó

– folytatta az Öt című csatornára gondolva, majd egy helyesírási tanácsot is adott Magyar Péternek, jelezve, hogy a propagandastúdiót egybeírják. 
Hont végül jelezte „a köztévében és a Fidesz-médiánál sajna nem tudok elintézni semmit, a Magyar Nemzetnek és az Origónak sem én adtam interjút, hogy milyen csodás helyzete van a magyar fiataloknak”.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Forrás: MW)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Néző László
idezojelekMagyar Péter

Csodára várva: agyhalottakból zseniket, büdösszájúakból Jézus-illatúakat varázsolnak Puzsérék

Néző László avatarja

Puzsér Róbert barátai és üzletfelei eredetileg megbékélés menetet terveztek mára, azonban az események elsodorták ezt a nemes ötletet.

