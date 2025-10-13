Magyar Péter úgy propagandázik, hogy átíratja a cikkeket, ha nem tetszenek neki

Magyar Péter címlapra akart kerülni

A Tisza Párt mostani vezére közel négy évvel ezelőtt, még a Diákhitel Központ vezérigazgatójaként több lapnál is elérte, hogy készüljön vele interjú, esetleg még a címlapokra is felkerüljön. Magyar Péter olyannyira eredményesen érvényesítette érdekeit, hogy a Demokratában és a Figyelőben sikerült ugyanazon a héten, egy nap eltéréssel a címlapra kerülnie, de Magyart behívták ekkor az ATV-be is, valamint másfél héttel korábban több más lap is a címlapján szerepeltette a vele készült anyagot.

Bár az apropó megvolt, hiszen ekkor terjesztette ki a kormány a diákhitelezést a szak- és felnőttképzés területére,

a Mandiner információi szerint ekkor még a fideszes körökben is sokan megmosolyogták a sajtóban nyomuló Magyar Péter médiahakniját.

A Tisza Párt későbbi vezére ekkor kereste meg a Mandinert is egy címlapos interjú ötletével. A lap közölte vele, hogy miután címlapkérdésekben kizárólag a szerkesztőségé a döntési jog, egészen biztosan nem fog a Mandiner címoldalára kerülni. Magyar Péter végül lemondott a címlapról, megelégedett egy interjúval a hetilapban.

Úgy húzott, hogy hosszabb lett a cikk

A lap így egy informatív beszélgetésre készült, ennek szellemében igyekeztek érvelő, a magyar diákokat, hallgatókat érdemben érintő kérdéseket feltenni,

ez azonban már nem tetszett Magyar Péternek.

Első levelében, amelyet az elkészült interjú láttán fogalmazott, annyit írt: „Köszönöm, intézem. Igyekszem majd kicsit pozitívabbra hangolni.”