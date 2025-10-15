Magyarország nem pusztán felelősséget érez, hanem felelősséget visel a külhoni magyarságért

A magyarországi médiumok politikai hovatartozásuktól függetlenül az ország egész területén bárki számára könnyen hozzáférhetők – jelentette ki a Magyar médiapiaci körkép bemutatóján Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője. Az elemzésből kiderült, tízből kilenc magyar rendszeres médiafogyasztó, s közel ugyanannyian tájékozódnak televízióból (6,2 millió fő), mint az internetről (6,1 millió fő).

Csaknem annyian tájékozódnak televízióból, mint internetről. Forrás: Nézőpont Intézet

A kutatást bemutató eseményen Mráz Ágoston Sámuel kiemelte:

a magyarok közel azonos arányban tájékozódnak a kormánypárti és az ellenzéket támogató médiumokból.

Azon személyek aránya pedig, akik csak egy orientáltságú médiából tájékozódnak, mindössze hat százalék.

– Egyszerű tartalomelemzéssel állapítottuk meg, hogy mely médiumok kormánybarátok és melyek kormánykritikusok – ismertette az elemző.

Forrás: Nézőpont Intézet

Nyereségesek a kormányellenes médiumok

A Nézőpont Intézet kutatása szerint a releváns kormánykritikus média 2024-ben összesen közel százmilliárdos bevételt ért el. A jelentés szerint nem a politikai környezeten, hanem a médiumok mögött álló társaságokon múlik a sikerességük.

Szó sincs arról, hogy a kormánykritikus médiumok tönkremennének, és akadályozva lenne a működésük

– emelte ki Mráz Ágoston Sámuel.

Forrás: Nézőpont Intézet

A kutatás szerint a kormánykritikus médiafelületek alapítása sem állt meg 2010 után. Az elmúlt tizenöt évben ugyanis harminchat új kormánykritikus médiafelület alakult.

Ma már hihetetlen, de 2010 előtt számos olyan médium nem létezett, amely ma vezető orgánumként működik

– emelte ki a Nézőpont Intézet vezetője. Ugyanakkor az elemzés szerint több kormánykritikus médium is átláthatatlan külföldi finanszírozásból működik, több lap is beleolvadt egy nemzetközi nyomásgyakorló hálózatba. – A legritkább esetben derül ki csak a médiumok mérlegeiből, hogy milyen támogatásokat kaptak külföldről – emelte ki Mráz. Hozzátette: más forrásokból tájékozódva kiderült, hogy

összesen hárommilliárd forintot költöttek el Magyarországon külföldi donorok.

A kutatás szerint az ellenzéki lapok és baloldali pártok által terjesztett híresztelések ellenére a magyar közmédia arányosan jeleníti meg a kormánypárti és a kormánykritikus szereplőket is.