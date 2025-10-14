Elhunyt Ékes József korábbi ajkai polgármester – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Kocsis Máté. A Fidesz parlamenti frakcióvezetője emlékeztetett: az egykori városvezető 1998-tól négy cikluson át elhivatottan képviselte az ott élőket az Országgyűlésben. „Osztozunk családja és közössége fájdalmában” – írta.
Meghalt Ékes József egykori polgármester, országgyűlési képviselő
Négy cikluson keresztül volt képviselő.
Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)
