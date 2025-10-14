Meghalt Ékes József egykori polgármester, országgyűlési képviselő

Szalay-Bobrovniczky Kristóf

A kormány célja egy magas szinten digitalizált haderő kialakítása

A kormány célja, hogy XXI. századi színvonalú, magas szinten digitalizált, az emberre még jobban vigyázó, és a védelem érdekében a technológiát mozgósító hadereje legyen Magyarországnak – jelentette ki a honvédelmi miniszter.