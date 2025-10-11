  • Magyar Nemzet
  • Sport
  • Éppen 25 éves az a meccs, amit ma sem lehet könnyek nélkül végignézni
Fehér MiklósZürichmagyar labdarúgó–válogatott

Éppen 25 éves az a meccs, amit ma sem lehet könnyek nélkül végignézni

2025. október 11-én este a magyar labdarúgó-válogatott a Puskás Arénában vb-selejtezőn Örményországot fogadja. 10, 25, 30 és 75 évvel ezelőtt is rendeztek ezen a napon válogatottmérkőzéseket. Ezekre emlékezünk most.

Magyar Nemzet
2025. 10. 11. 11:55
magyar labdarúgó-válogatott
Nemanja Nikolic és Németh Krisztián 2015. október 11-én Athénban a görögök elleni Eb-selejtezőn Fotó: ANGELOS TZORTZINIS Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

2000. október 11. A magyar labdarúgó-válogatott Kaunasban lépett pályára Litvánia ellen világbajnoki selejtezőn. Akkor éppen azért küzdöttek a magyarok, hogy eljussanak a 2002-es, Japánban és Koreában rendezett vb-re. Ez nem sikerült, de a litvániai mérkőzés örökre emlékezetes marad.

magyar labdarúgó-válogatott
A magyar labdarúgó-válogatott és Fehér Miklós, aki a litvánok ellen nyújtott feledhetetlen alakítást
Fotó: STR / AFP

A magyar labdarúgó-válogatott és Fehér Miklós jutalomjátéka

Ezen az összecsapáson nem volt kérdés, melyik a jobb csapat. Nemcsak azért, mert a magyar együttes 6-1-re győzött, hanem azért is, mert tényleg sokkal jobb együttese volt hazánknak, mint a litvánoknak. Az pedig, hogy Fehér Miklós Kaunasban három gólt rúgott, szintén feledhetetlen. Amikor a Benfica játékosa máig felfoghatatlan módon, 2004. január 25-én a pályán, mérkőzés közben meghalt, szinte mindenkinek ez a litvánok elleni mérkőzés ugrott be elsőként. Mert Fehér Miklós a magyar nemzeti csapatban soha nem játszott sem előtte, sem utána úgy, ahogy Kaunasban tette.

1995. október 11.: Nagyon rossz svájci emlék

Borzalmas emlék a Zürichben rendezett Eb-selejtező, amelyen úgy kapott ki a magyar válogatot 3-0-ra, hogy gyakorlatilag nem sok köze volt ehhez a meccshez. Érdemes felidézni azt, miként emlékezett meg a róla szóló könyvben Urbán Flórián erről a számunkra gyászos véget ért összecsapásról. 

„A Zöld Angyal sörözőben ücsörögtem. A Sárga becenéven futó haverom felszolgáló volt a helyen. Egyszer csak a telefonhoz hívott, hogy a válogatottól keresnek. Mondtam neki az anyját emlegetve, hogy ne viccelődjön, mert fejbe verem. Azzal vágott vissza, ha hazudik, egy évig ingyen ehetek-ihatok nála. Nem kamuzott. A vonal másik végén a csapat egyik vezetője volt, aki közölte, hogy sok a sérült, szükség van rám. Kálmán bá hallotta, hogy itthon vagyok, ezért arra kértek, azonnal menjek ki a Vasas-pályára, mert szerdán játszanom kell Zürichben. Hiába mondtam, hogy cuccom sincs, közölték, azt megoldják. Megoldották, én pedig szerdán úgy játszottam Zürichben (kikaptunk 3-0-ra), hogy egy sörözőből hívtak be a keretbe.”

A svájci válogatott ezzel a győzelemmel kijutott az 1996-os, Angliában rendezett Európa-bajnokságra.

75 évvel ezelőtt Orosházán járt a magyar válogatott

1950. október 11-én Békés megyében, Orosházán játszott hírverő (bemutató) mérkőzést a magyar labdarúgó-válogatott. Az egykori jelentések szerint a játékosoknak egy óriási díszkapu alatt kellett belépniük a stadionba, ahol a korlátok körül hétezer néző várta Puskásékat. A díszkapura Rákosi Mátyást méltató sorokat pingáltak.

Mondanunk sem kell, hogy a magyar válogatott minden különösebb megerőltetés nélkül 9-0-ra legyőzte az Orosházát. A mérkőzésen Puskás Ferenc öt gólt rúgott, rajta kívül Palotás Péter kétszer köszönt be, Czibor Zoltán és Kocsis Sándor egyszer-egyszer.

Tíz éve, a 900. válogatott meccsen a görögök vertek el minket

2015. október 11. Athénban az Eb-selejtezőn már a következő évi Eb-szereplés volt a tét. Dárdai Pál visszatért Berlinbe, ezen az összecsapáson Bernd Storck volt a kapitány.  A győzelem tehát nem jött össze, a pótselejtező a norvégok ellen igen, a többi pedig történelem. Magyarország 1972 után újra kijutott a labdarúgó Európa-bajnokságra.

2025. október 11.: Várjuk a csodát az örmények ellen

Innentől kezdve pedig tényleg nincs más dolgunk, mint az esti meccset várni az örmények ellen, s azt, hogy egy újabb győzelemmel közelebb kerüljünk a 2026-os világbajnoksághoz.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekKrasznahorkai László

Kosztolányitól Krasznahorkaiig

Bayer Zsolt avatarja

(„De bűne a koré, mely szülte őt…”)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.