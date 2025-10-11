Éppen 25 éves az a meccs, amit ma sem lehet könnyek nélkül végignézni

2000. október 11. A magyar labdarúgó-válogatott Kaunasban lépett pályára Litvánia ellen világbajnoki selejtezőn. Akkor éppen azért küzdöttek a magyarok, hogy eljussanak a 2002-es, Japánban és Koreában rendezett vb-re. Ez nem sikerült, de a litvániai mérkőzés örökre emlékezetes marad.

A magyar labdarúgó-válogatott és Fehér Miklós, aki a litvánok ellen nyújtott feledhetetlen alakítást

Fotó: STR / AFP

A magyar labdarúgó-válogatott és Fehér Miklós jutalomjátéka

Ezen az összecsapáson nem volt kérdés, melyik a jobb csapat. Nemcsak azért, mert a magyar együttes 6-1-re győzött, hanem azért is, mert tényleg sokkal jobb együttese volt hazánknak, mint a litvánoknak. Az pedig, hogy Fehér Miklós Kaunasban három gólt rúgott, szintén feledhetetlen. Amikor a Benfica játékosa máig felfoghatatlan módon, 2004. január 25-én a pályán, mérkőzés közben meghalt, szinte mindenkinek ez a litvánok elleni mérkőzés ugrott be elsőként. Mert Fehér Miklós a magyar nemzeti csapatban soha nem játszott sem előtte, sem utána úgy, ahogy Kaunasban tette.

1995. október 11.: Nagyon rossz svájci emlék

Borzalmas emlék a Zürichben rendezett Eb-selejtező, amelyen úgy kapott ki a magyar válogatot 3-0-ra, hogy gyakorlatilag nem sok köze volt ehhez a meccshez. Érdemes felidézni azt, miként emlékezett meg a róla szóló könyvben Urbán Flórián erről a számunkra gyászos véget ért összecsapásról.

„A Zöld Angyal sörözőben ücsörögtem. A Sárga becenéven futó haverom felszolgáló volt a helyen. Egyszer csak a telefonhoz hívott, hogy a válogatottól keresnek. Mondtam neki az anyját emlegetve, hogy ne viccelődjön, mert fejbe verem. Azzal vágott vissza, ha hazudik, egy évig ingyen ehetek-ihatok nála. Nem kamuzott. A vonal másik végén a csapat egyik vezetője volt, aki közölte, hogy sok a sérült, szükség van rám. Kálmán bá hallotta, hogy itthon vagyok, ezért arra kértek, azonnal menjek ki a Vasas-pályára, mert szerdán játszanom kell Zürichben. Hiába mondtam, hogy cuccom sincs, közölték, azt megoldják. Megoldották, én pedig szerdán úgy játszottam Zürichben (kikaptunk 3-0-ra), hogy egy sörözőből hívtak be a keretbe.”

A svájci válogatott ezzel a győzelemmel kijutott az 1996-os, Angliában rendezett Európa-bajnokságra.