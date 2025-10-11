Rendkívüli

Váratlan helyen bukkant fel Orbán Viktor

Alapjogokért KözpontEurópai BizottságApáti Bence

Megvédték Ursulát, a Capo di tutti capit Brüsszelben

Magyar Péternek Ukrajnából is van egy póráz a nyakán, ami veszélyesebb, mint a brüsszeli.

Magyar Nemzet
2025. 10. 11. 10:02
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kéz kezet mos, a Capo di tutti capi megőrizhette székét – kommentálta az Európai Bizottság elnöke ellen benyújtott bizalmatlansági indítvány szavazását Az igazság órájában, az Alapjogokért Központ (AK) és a Hír FM közös műsorában Koskovics Zoltán, az AK geopolitikai elemzője. Tudjuk, hogy Ursula von der Leyen mögött kik állnak: a nagyon balra tolódott valamikor keresztény és demokrata értékeket valló Európai Néppárt, a szocialisták és a liberálisok. Ursula von der Leyen az ő fogott emberük, és addig meg akarják tartani, amíg bármilyen szempontból is hasznos a számukra – fejtette ki a geopolitikai elemző. 

Az olasz antifa terrorista, Ilaria Salis megvédésével kapcsolatban Apáti Bence, az Alapjogokért Központ Csak egy rossz választás kampányának véleményvezére, a Partizán influenszere hangsúlyozta: ha az olasz képviselő elvesztette volna a mentelmi jogát, az nem azt jelentette volna, hogy megy a börtönbe, hanem hogy le lehet folytatni az eljárást. „Nem az van, hogy innentől kezdve Salis visszamegy a mucsai magyarokhoz, és innentől kezdve csak napi egyszer kap ételt, ágyi poloskákkal kínozzák és nincsen jakuzzi a cellájában, nincs napi négyszer masszázs meg nem Michelin csillagos ételeket adnak neki, hanem le lehetett volna bonyolítani vele szemben a büntetőeljárást” – érvelt Apáti Bence. 

Onnan ismerhető fel az az európai politikus, aki nem zsarolható, nem fogott ember, hogy a rendszer minden erővel támadja – mutatott rá Koskovics Zoltán. Ilyen Orbán Viktor és ilyen volt Nigel Farage, amikor még a britek uniós tagok voltak. Magyar Péteren pedig nem egy póráz van, hanem több, és nem mindet Brüsszelből fogják. Látjuk a Tisza Pártban az ukrán szerepvállalást, és hogy nem hajlandó eltávolítani a pártból azokat, akiket az ukrán titkosszolgálattal kapcsolatba hoztak, ezért én elképzelhetőnek tartom, hogy Ukrajnából is van minimum egy póráz Magyar Péter nyakán. És ez veszélyesebb, mint a brüsszeli! – hívta fel rá a figyelmet a geopolitikai elemző. 

Kell hogy emlékeztessük az embereket a migráció veszélyeire, nekünk még ezzel van munkánk – mondta az Alapjogokért Központ Csak egy rossz választás és bevándorlóország leszünk kampányának véleményvezére. Emlékeztetni az embereket arra, hogy több száz embert öltek meg terrortámadásokban, betiltják a harangszót, hogy az iskolai menzákon betiltják a disznóhúst, vagy hogy az iskolákban azt mondják, hogy innentől kezdve ne ünnepeljük a karácsonyt, a húsvétot, hogy átnevezik a karácsonyi vásárokat, amiket előtte egyébként betonkockákkal meg tankokkal vesznek körbe. És azt mondják, hogy mindez a nagyvárosi élet része. Nem, ez nem a nagyvárosi élet része, ezt nem vagyok hajlandó elfogadni! – fejtette ki Apáti Bence.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekLondonban

Égjen bele a retinánkba

Bayer Zsolt avatarja

Fognak a jogvédők tiltakozni? Nem fognak.

Cilian Murphy

Így folytatódott volna eredetileg a Tron-franchise: Cillian Murphy lett volna a főgonosz és visszatért volna néhány régi szereplő is

A 2010-es Tron: Örökség után nem volt kérdés, hogy a Disney szeretné tovább szőni a történetet, mégis 15 évet kellett várni a folytatásra. A harmadik film címe ekkoriban Tron: Ascension volt – egy ambiciózus projekt, amely azonban soha nem jutott el a forgatásig. Helyette több mint egy évtizedes várakozás után a Tron: Ares formájában született újjá a koncepció, egészen más irányba kanyarodva.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.