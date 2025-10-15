Rendkívüli

Jön az Orbán–Trump-találkozó + videó

Menczer TamáskőolajvezetékföldgázMagyar Péter

Menczer Tamás: Magyar Péter elzárná az orosz földgázt és kőolajat + videó

A kormánypártok kommunikációs igazgatója a Facebook-oldalán tett közzé videót. Magyar Péter azt nem titokban elmondta: az orosz földgázról le kell válni. Ha leválunk az orosz földgázról, a rezsi 3,5-szeres ármagasságba megy fel – emlékeztetett Menczer Tamás

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 10. 15. 19:54
Fotó: Hatlaczki Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Menczer Tamás a közösségi oldalán közzétett videójában élesen bírálta Magyar Péter energiaügyi elképzeléseit, amelyek szerint Magyarország teljesen leválna az orosz energiahordozókról.

Budapest, 2025. szeptember 16. Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója sajtótájékoztatót tart az Országházban 2025. szeptember 16-án. Október elejéig tartó szórólapkampányt indít a Fidesz annak érdekében, hogy minél többen értesüljenek a "Tisza-adóról" és a lehetséges hatásáról - jelentette be a a kormánypártok kommunikációs igazgatója. MTI/Hegedüs Róbert
Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója  Fotó: Hegedüs Róbert / MTI

– Magyar Péter azt nem titokban elmondta: az orosz földgázról le kell válni. Ha leválunk az orosz földgázról, a rezsi 3,5-szeres ármagasságba megy fel – hívta fel a figyelmet a politikus. 

Hozzátette: 

Ha leválunk az orosz olajról, a benzin ezer forintig megy föl legalább.

Menczer szerint ez fizikailag sem lehetséges, hiszen az orosz energia pótlására nincs lehetőség fizikailag. 

„A kieső mennyiségek orosz földgáz és orosz kőolaj vonatkozásában nem pótolhatók fizikailag”

– jelentette ki. 

Menczer hangsúlyozta, hogy Magyarország a saját feladatának eleget tett. 

Mi minden házi feladatunkat elvégeztük. Mi hét szomszédos országunk közül hattal kiépítettük az összeköttetést, úgynevezett interkonnektort. Tehát mi gyakorlatilag minden irányból tudnánk földgázt vásárolni.

Ugyanakkor – tette hozzá – a magyar kormány nem tehet arról, hogy 

derék brüsszeli barátaink egyébként sehol nem segítettek infrastruktúrát fejleszteni, vagy mások a saját dolgukat nem végezték el, arról mi nem tehetünk.

A kommunikációs igazgató kitért a kőolajellátás kérdésére is, és kifejtette, hogy Magyarország két forrásból tud olajat vásárolni: az orosz Barátság kőolajvezetéken, valamint a horvátországi Janaf vezetéken.

Azt mondják, akkor vásároljatok a horvát irányból. Nagyszerű, egy pici probléma van. Hogy a horvát vezeték, itt ugye Magyarországról és Szlovákiáról van szó, Magyarországot és Szlovákiát nem tudja ellátni. Kapacitásban nem bírja. Minden ellenkező állítás hazugság

– szögezte le. 

Menczer Tamás hozzátette, hogy a horvát fél drasztikusan megemelte a díjakat. 

Derék horvát barátaink az úgynevezett transzferdíjat ötszörösre emelték, így nyerészkedve a háborún.

Zárásként Menczer Tamás leszögezte: az energiaellátás biztonságának alapelve az, hogy minél több forrásból és útvonalon kell tudni energiát beszerezni.

Az energiabeszerzésben az a kulcs és a lényeg, minden esetben elsőszámú alapszabály: minél több helyről, minél több forrásból és minél több útvonalon tudjál energiát vásárolni. Ugyanis ez a garancia az ellátásra és az alacsony árra

– fogalmazott Menczer Tamás. 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MW/Hatlaczki Balázs)


További játékainkhoz kattintson ide!

zoe.mediaworks.hu

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Már csak egy kérdés marad

Bayer Zsolt avatarja

Vajon érdekelnek még bárkit a tények odaát?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu