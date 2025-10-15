Menczer Tamás: Magyar Péter elzárná az orosz földgázt és kőolajat + videó

Menczer Tamás a közösségi oldalán közzétett videójában élesen bírálta Magyar Péter energiaügyi elképzeléseit, amelyek szerint Magyarország teljesen leválna az orosz energiahordozókról.

Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója Fotó: Hegedüs Róbert / MTI

– Magyar Péter azt nem titokban elmondta: az orosz földgázról le kell válni. Ha leválunk az orosz földgázról, a rezsi 3,5-szeres ármagasságba megy fel – hívta fel a figyelmet a politikus.

Hozzátette:

Ha leválunk az orosz olajról, a benzin ezer forintig megy föl legalább.

Menczer szerint ez fizikailag sem lehetséges, hiszen az orosz energia pótlására nincs lehetőség fizikailag.

„A kieső mennyiségek orosz földgáz és orosz kőolaj vonatkozásában nem pótolhatók fizikailag”

– jelentette ki.

Menczer hangsúlyozta, hogy Magyarország a saját feladatának eleget tett.

Mi minden házi feladatunkat elvégeztük. Mi hét szomszédos országunk közül hattal kiépítettük az összeköttetést, úgynevezett interkonnektort. Tehát mi gyakorlatilag minden irányból tudnánk földgázt vásárolni.

Ugyanakkor – tette hozzá – a magyar kormány nem tehet arról, hogy

derék brüsszeli barátaink egyébként sehol nem segítettek infrastruktúrát fejleszteni, vagy mások a saját dolgukat nem végezték el, arról mi nem tehetünk.

A kommunikációs igazgató kitért a kőolajellátás kérdésére is, és kifejtette, hogy Magyarország két forrásból tud olajat vásárolni: az orosz Barátság kőolajvezetéken, valamint a horvátországi Janaf vezetéken.

Azt mondják, akkor vásároljatok a horvát irányból. Nagyszerű, egy pici probléma van. Hogy a horvát vezeték, itt ugye Magyarországról és Szlovákiáról van szó, Magyarországot és Szlovákiát nem tudja ellátni. Kapacitásban nem bírja. Minden ellenkező állítás hazugság

– szögezte le.

Menczer Tamás hozzátette, hogy a horvát fél drasztikusan megemelte a díjakat.

Derék horvát barátaink az úgynevezett transzferdíjat ötszörösre emelték, így nyerészkedve a háborún.

Zárásként Menczer Tamás leszögezte: az energiaellátás biztonságának alapelve az, hogy minél több forrásból és útvonalon kell tudni energiát beszerezni.

Az energiabeszerzésben az a kulcs és a lényeg, minden esetben elsőszámú alapszabály: minél több helyről, minél több forrásból és minél több útvonalon tudjál energiát vásárolni. Ugyanis ez a garancia az ellátásra és az alacsony árra

– fogalmazott Menczer Tamás.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MW/Hatlaczki Balázs)