Minden második cukorbeteg nem is tud róla, hogy beteg

A világ cukorbetegeinek 44 százaléka nem is tudja, hogy érintett – derült ki a The Lancet Diabetes & Endocrinology folyóiratban megjelent tanulmányból. A Magyar Nemzet erről kérdezte Kempler Péter professzort, a Semmelweis Egyetem Belgyógyászati és Onkológiai Klinika egyetemi tanárát.

A kutatást 15 éves kortól végezték el, ami alapján kiderült, hogy a cukorbetegek közel fele nincs tisztában az állapotával. Leginkább a fiatal felnőttek körében jellemző az aluldiagnosztizáltság a 2-es típusú diabétesz esetében – mondta Kempler professzor.

Akár egy évtizedig is tünetmentes a cukorbetegség

–A diagnosztizálást megnehezíti, hogy sokáig semmilyen tünet nem jellemző a betegségre. Ezért is nevezik „néma kórnak”. Ha már a 2-es típusú diabéteszes betegnek tünetei vannak, akkor általában már hosszú ideje fennáll a betegség. A legelső gyanújelek lehetnek a sok folyadékfogyasztás, indokolatlan nagyfokú szomjúság, testsúlycsökkenés, ismétlődő bőr- vagy húgyúti fertőzés, de ezeknek a tüneteknek a megjelenését akár többévnyi vagy akár egy évtizedes diagnózis nélküli diabéteszes állapot előzheti meg – mondta a professzor.

Életet menthet a kérdőív

– Hogy csökkenjen a diagnosztizálatlan cukorbetegek száma, ahhoz szűrésre van szükség – hangsúlyozta Kempler professzor.

A Magyar Diabétesz Társaság honlapján megtalálható egy kockázatkereső, validált kérdőív (Findrisk néven), ami nagyon nagy pontossággal prognosztizálni tudja, hogy fennáll-e a cukorbetegség kialakulásának a veszélye.

Nagyon egyszerű kérdésekre kell válaszolni, mint az életkor, a testsúly, családi anamnézis, táplálkozási szokások, van-e magas vérnyomása. A válaszok alapján létrejön egy pontszám. Ez a pontszám azt mutatja, hogy a következő tíz éven belül 1–50 százalék közt milyen eséllyel lesz valaki cukorbeteg. A legalacsonyabb és a legmagasabb pontszám közt ötvenszeres kockázat van. Ha valakinek a pontszáma a teszten elérte a 12-t, akkor kivizsgálásra van szükség. Ez lehet egy vércukorterhelés-vizsgálat, ami két vérvételből áll, vagy ma már lehet hemoglobin A1c alapján is cukorbetegséget diagnosztizálni. Ez egy átalakulási terméke a cukornak, és az utóbbi 3 hónap anyagcsere-helyzetét tükrözi.