Kenyai repülőgép-katasztrófa: kiderült, kik a magyar áldozatok

Orbán Viktor a Tisza terveiről: Utoljára egy Gyurcsány nevű ember kísérletezett ezzel a módszerrel

Orbán Viktor miniszterelnök szerint a Tisza nagy újítása, hogy ők nem szándékosan mutatják be a programjukat, hanem véletlenül kotyogják ki a sajátjukat. A Fidesz elnöke felidézte: utoljára egy Gyurcsány nevű ember kísérletezett ezzel a módszerrel.

Forrás: Facebook2025. 10. 29. 9:00
Orbán Viktor ünnepi beszédet mond a Kossuth téren a Békemenet napján Orbán Viktor Facebook-oldala
Forrás: Facebook
– A választási kampány már csak olyan, hogy el kell mondani, mit tervez az ember az országgal. Ezt hívják programnak – hangsúlyozta Orbán Viktor. A miniszterelnök szerint a

Tisza nagy újítása, hogy ők nem szándékosan mutatják be, hanem véletlenül kotyogják ki a sajátjukat.

 Majd megsértődnek és csalást kiáltanak, ha az nem tetszik az embereknek.

– Hát akkor nézzük tételesen! 

Ha a Tisza alelnöke kamerák előtt azt mondja, a jelenlegi rendszereket, így a nyugdíjrendszert »nem feltétlenül kell és szabad fenntartani«, azzal nehéz szavazatokat szerezni

 – mutatott rá a Fidesz elnöke. – Ha a Tisza egyik szakértője különböző interjúkban azt mondja, hogy „a nyugdíjrendszer most túl bőkezű”, hogy a „nyugdíjakat megadóztatják”, hogy a „közép- és hosszú távú reformokról nem kell gondolkodni a választás előtt”, annak pedig valóban csalásszaga van – tette hozzá Orbán Viktor. A kormányfő megjegyezte: 

utoljára egy Gyurcsány nevű ember kísérletezett ezzel a módszerrel.

– Tudjuk, mi lett a vége – emlékeztetett a miniszterelnök.


Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)

