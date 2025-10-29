Orbán Viktor a Tisza terveiről: Utoljára egy Gyurcsány nevű ember kísérletezett ezzel a módszerrel

– A választási kampány már csak olyan, hogy el kell mondani, mit tervez az ember az országgal. Ezt hívják programnak – hangsúlyozta Orbán Viktor. A miniszterelnök szerint a

Tisza nagy újítása, hogy ők nem szándékosan mutatják be, hanem véletlenül kotyogják ki a sajátjukat.

Majd megsértődnek és csalást kiáltanak, ha az nem tetszik az embereknek.

– Hát akkor nézzük tételesen!

Ha a Tisza alelnöke kamerák előtt azt mondja, a jelenlegi rendszereket, így a nyugdíjrendszert »nem feltétlenül kell és szabad fenntartani«, azzal nehéz szavazatokat szerezni

– mutatott rá a Fidesz elnöke. – Ha a Tisza egyik szakértője különböző interjúkban azt mondja, hogy „a nyugdíjrendszer most túl bőkezű”, hogy a „nyugdíjakat megadóztatják”, hogy a „közép- és hosszú távú reformokról nem kell gondolkodni a választás előtt”, annak pedig valóban csalásszaga van – tette hozzá Orbán Viktor. A kormányfő megjegyezte:

utoljára egy Gyurcsány nevű ember kísérletezett ezzel a módszerrel.

– Tudjuk, mi lett a vége – emlékeztetett a miniszterelnök.