Orbán Viktor hamarosan az EU-csúcsra érkezik

Orbán Viktor: Ezért akarják lenyomni a torkunkon a Tiszát

A miniszterelnök szerint a családok adóforradalma zajlik Magyarországon, miközben Brüsszelben mindent megtennének azért, hogy hazánk kárára benyomják az unióba Ukrajnát.

Magyar Nemzet
2025. 10. 01. 12:46
Forrás: Orbán Viktor/Facebook
„Éljenek a családok! Mától a háromgyermekes anyák sem fizetnek adót. Ez 250 ezer édesanyát érint, és átlagjövedelemnél havi 100 ezer forintot jelent. És jönnek a kétgyermekesek is.

 Ilyen a világon sehol sincs. Ez a családok adóforradalma” 

– írta Orbán Viktor a harcosoknak.

A miniszterelnök újabb üzenetében közölte, Angela Merkellel indult a nap. 

Forrás: Facebook/Orbán Viktor

„Számos kérdésben nem értettünk egyet, de Németország kancellárjának kijáró tisztelettel fogadtuk. Egyszer kancellár, mindig kancellár” – fogalmazott, jelezve, épp Koppenhágába tart, az Európai Tanács ülésére.

A kormányfő tudatta, jön Zelenszkij is, vendégként. „Hiszen Ukrajna nem az EU tagja. És nem is lesz az. 

A magyarok döntése világos, nem akarunk egy integrációba tartozni Ukrajnával, nem akarjuk, hogy a háborút behozzák Európába, és nem akarjuk, hogy a magyarok pénzét kivigyék Ukrajnába” 

– írta Orbán Viktor, hangsúlyozva, Von der Leyen és Weber háborúba akarja vinni Európát. „Elmondták: szerintük Európa harcban áll. Brüsszel szerint az a jó fiú, aki Ukrajna mellé áll.

 Ezért akarják lenyomni a magyarok torkán a Tiszát. 

Szerintem meg a béke mellé kell állni. Mi ott vagyunk, és ott is maradunk” – szögezte le a miniszterelnök a Harcosok Klubjának írt üzenetében.

 

 

