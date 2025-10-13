Orbán ViktorGrassalkovich kastélyfelújítás

Orbán Viktor: Egy korszak most véget ért + videó

Az OTP húszmilliárd forintot ajánl fel a gödöllői Grassalkovich-kastély megújulásához, ehhez a kormány ugyancsak húszmilliárd forinttal járul hozzá – jelentette be a miniszterelnök.

2025. 10. 13. 14:54
– Hosszú ideig nem volt Magyarországon olyan gazdasági szereplő, aki képes lett volna arra, hogy a magánvagyonából a régiek szokásához mérhető módon a nemzet javára adományozzon – jelentette ki Orbán Viktor a gödöllői Grassalkovich-kastély felújításának bejelentésekor, amelyből egy részletet megosztott a közösségi oldalán. A miniszterelnök jelezte: örül neki, hogy ez a korszak most véget ért.

Gödöllő, 2025. október 13. A gödöllői Grassalkovich-kastély 2025. október 13-án. Ezen a napon Orbán Viktor miniszterelnök és Csányi Sándor, az OTP Bank és a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) Alapítványának kuratóriumi elnöke aláírta a kastély átfogó felújítására vonatkozó támogatási együttműködési megállapodást a gödöllői kastély dísztermében. A kormány és az OTP Bank 50-50 millió eurót, azaz 20-20 milliárd forintot biztosít a kastély átfogó felújítására, amelynek során 17 ezer négyzetméternyi terület újul majd meg. MTI/Máthé Zoltán
Megújul a gödöllői Grassalkovich-kastély (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

– Ez a mai bejelentés biztos jele annak, hogy újra van erőnk és vannak tehetős magyarok, vannak nagy magyar cégek, amelyek képesek és akik képesek a vagyonukat nemzeti ügyek szolgálatába állítani

– hangsúlyozta a kormányfő. Hozzátette: Csányi Sándornak itt külön köszönettel tartozunk, hiszen ő vállalkozott arra, hogy példát mutat ezzel a nagylelkű, 20 milliárdos adománnyal, a kormány pedig csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez.

– Ez a felújítás nemcsak a történelmi épületre, hanem a hozzá tartozó parkra is kiterjed. Lesz egy olyan pillanat, amikor úgy láthatjuk a kastélyt meg a kertet, ahogyan Sissi királyné láthatta 1867-ben – ismertette Orbán Viktor.

Mint a Magyar Nemzet beszámolt róla, negyvenmilliárd forintból újul meg a gödöllői Grassalkovich-kastély. A fejlesztést a kormány és az OTP Bank finanszírozza.

Az OTP húszmilliárd forintot ajánl fel az épület megújuláshoz, ehhez a kormány ugyancsak húszmilliárd forinttal járul hozzá.

Orbán Viktor a bejelentéskor Gödöllőn elsőként köszönetet mondott mindenkinek, aki a kastély fenntartásában segédkezett. Jelezte, ha újra kellene kezdeni a munkát, a negyvenmilliárd forint nem lenne elegendő, így az ő érdemük jelentős. A miniszterelnök azt is hangsúlyozta, hogy a magyar nemzet csak akkor lehet méltó a saját történelmére, ha őrzi a múltat.


Borítókép: Orbán Viktor és Csányi Sándor (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

