Orbán Viktorminiszterelnökkormányfő

Orbán Viktor: A kormány tagját vádolták meg, ennek jogkövetkezményei lesznek

A miniszterelnök szerint mindez nem nevezhető megtorlásnak, a kormány közfelelősséget visel.

Magyar Nemzet
2025. 10. 04. 15:57
Orbán Viktor miniszterelnök nyilatkozik az Európai Politikai Közösség (EPK) 7. csúcstalálkozóján (Fotó: MTI)
Orbán Viktor a Karmelitában tartott szombati sajtótájékoztatón kérdésre válaszolva elmondta, azon mindig lehet gondolkodni, hogy csináljanak jobb törvényeket, mint amik vannak, de ezeket visszafelé nem lehet alkalmazni. Bizonyos magatartásnak vannak jogkövetkezményei, ezt a kormányfő nem nevezné megtorlásnak. A miniszterelnök azt mondta, nem álhíreket terjesztettek, hanem azt mondták, hogy van egy kormány, amely közfelelősséget visel.

A kormány tagjai közül pedig kettőt is megtámadtak, a mi keresztény civilizációnkban a lehető legsúlyosabb vérváddal.

Ha ez igaz lenne, a kormányt el kéne takarítani a felszínről. Egy ilyen vád ugyanis rendkívül súlyos. Ez a kormányfő tájékoztatása szerint bűncselekmény, ennek jogkövetkezményei vannak, és lesznek is.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

