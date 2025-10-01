Rendkívüli

Robbanás és lövöldözés volt Münchenben + fotók

UkrajnainflációOrbán Viktornyugdíjascsaládpénz

Orbán Viktor üzent a nyugdíjasoknak: Pontos elszámolás, hosszú barátság + videó

Azt ígértük, hogy a nyugdíjak nem veszíthetnek az értékükből. Ezt a vállalásunkat minden évben teljesítettük. Idén is így lesz ez – hangsúlyozta Orbán Viktor, leszögezve, minden nyugdíjas megkapja, ami jár.

Magyar Nemzet
2025. 10. 01. 10:19
Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)
Készülnek az utolsó simítások a 2025. november havi kiegészítő nyugdíjemelésről szóló kormányrendeleten – közölte Orbán Viktor. A miniszterelnök videóban közölte, 

az infláció magasabb lett, mint előre jelezték, ezért a nyugdíjakat ilyenkor meg szoktuk emelni.

 – Pontos elszámolás, hosszú barátság. Azt ígértük, hogy a nyugdíjak nem veszíthetnek az értékükből. Ezt a vállalásunkat minden évben teljesítettük. Idén is így lesz ez – hangsúlyozta Orbán Viktor, leszögezve, minden nyugdíjas megkapja, ami jár, még az év végéig, reményei szerint 

már novemberben mindenki a nyugdíjának megfelelő összeget, ami átlagosan 51 ezer forintot jelent.

Mint fogalmazott, ez nagy dolog, Európában mindenhol spórolnak, ha fizetni kell, szívják a fogukat, mert elküldték a pénzüket Ukrajnába. – Ha Ukrajnában van a pénzed, nem tudsz nyugdíjat emelni, nem tudsz segíteni a családoknak meg a fiataloknak sem, de mi nem engedtük, hogy a magyarok pénze Ukrajnába menjen, ezért

most van családtámogatás-emelkedés, tudunk indítani a fiataloknak lakásprogramot és a nyugdíjasok is megkapják azt, ami jár

– mondta a kormányfő, aki az idősek napja alkalmából is köszöntötte a nyugdíjasokat.


 

