Orbán Viktor üzent a válogatottnak: Mögöttetek minden magyar!

Közösségi oldalán üzent a magyar labdarúgó-válogatottnak Orbán Viktor:
Mögöttetek minden magyar! Hajrá!
– írta posztjához a kormányfő.
Közösségi oldalán üzent a magyar labdarúgó-válogatottnak Orbán Viktor:
Mögöttetek minden magyar! Hajrá!
– írta posztjához a kormányfő.
Nem mindennapi jelenet játszódott le a kaposvári Lázárinfón.
Közösségi oldalán posztolt a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője.
A rendőrség öt pontban összefoglalta, hogyan előzhetjük meg rolleres közlekedésnél a baleseteket.
A gyermekek egészséges digitáliseszköz-használatának előmozdítása érdekében együttműködési megállapodást kötött a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) és a Bethesda Gyermekkórház.
Nem mindennapi jelenet játszódott le a kaposvári Lázárinfón.
Közösségi oldalán posztolt a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője.
A rendőrség öt pontban összefoglalta, hogyan előzhetjük meg rolleres közlekedésnél a baleseteket.
A gyermekek egészséges digitáliseszköz-használatának előmozdítása érdekében együttműködési megállapodást kötött a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) és a Bethesda Gyermekkórház.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.