A Guardian eladja az orosházi üveggyár épületeit

A jelek szerint végleg eldőlt a sorsa az egykor patinás orosházi síküveggyárnak – adta hírül a Békés Vármegyei hírportál.

A Guardian Orosháza Kft. üveggyártó sorának részlete 2019. május 7-én Fotó: Rosta Tibor / MTI

A Guardian Glass 1991-től gyártott síküveget Békésben: február 3-án történelmi pillanatnak lehettek tanúi az akkori munkavállalók, hiszen legördült az első síküvegtábla a gyártósoron.

Ezzel kezdetét vette, Kelet-Európában elsőként, ráadásul Magyarország keleti régiójában a floatüveg-gyártás. Akkor a Guardiannál Orosháza kapcsán úgy fogalmaztak: a folyamatos fejlődés, termékfejlesztés eredményeképpen tevékenységével világszinten elismert építészeti látványosságokat teremt, valamint élhetőbb környezeti megoldásokat kínál az embereknek

– idézték fel.

Nem kértek segítséget a kormánytól

A gondok nem szűntek meg: a Világgazdaság 2024 végén írt arról, hogy a végleges leállás küszöbén áll az amerikai tulajdonban levő gyár.

A gazdasági portál felhívta rá a figyelmet, hogy

a Guardian nem jelezte gondjait a kormánynak, és nem kért segítséget az újrainduláshoz,

holott a gyármentő program energetikai korszerűsítésre fordítható, 45 százalékos intenzitású támogatása erre alkalmas lehetett volna.

Egyéb információk pedig arról szóltak, hogy a Guardian más európai – német és lengyel – gyáraiba csoportosítják át a termelést. Úgy tűnik, a patinás üzem sorsa megpecsételődött: már új gazdát keres a cég a gyárnak. Mit és mennyi pénzért kínálnak eladásra – elolvashatja a beol.hu cikkében.

