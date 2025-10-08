Guardian Glassorosházi síküveggyáreladás

A Guardian eladja az orosházi üveggyár épületeit

Az Orosházán működő Guardian síküveggyár, amely évtizedeken át a magyar üvegipar egyik zászlóshajója volt, új tulajdonost keres. A beol.hu beszámolója szerint a nemzetközi Guardian Glass cégcsoport döntése értelmében a gyárat – a teljes infrastruktúrával, gépsorokkal, raktárakkal és irodai létesítményekkel együtt – eladásra kínálja.

Magyar Nemzet
2025. 10. 08.
A Guardian Orosháza Kft. üzeme 2019. május 7-én Fotó: Rosta Tibor Forrás: MTI
A jelek szerint végleg eldőlt a sorsa az egykor patinás orosházi síküveggyárnak – adta hírül a Békés Vármegyei hírportál. 

Orosháza, 2019. május 7. A Guardian Orosháza Kft. üveggyártó sorának részlete 2019. május 7-én. Ezen a napon tartották az amerikai érdekeltségű Guardian Glass orosházi gyára új lamináltüveg-gyártó üzemének átadóünnepségét. MTI/Rosta Tibor
A Guardian Orosháza Kft. üveggyártó sorának részlete 2019. május 7-én Fotó: Rosta Tibor / MTI

A Guardian Glass 1991-től gyártott síküveget Békésben: február 3-án történelmi pillanatnak lehettek tanúi az akkori munkavállalók, hiszen legördült az első síküvegtábla a gyártósoron. 

Ezzel kezdetét vette, Kelet-Európában elsőként, ráadásul Magyarország keleti régiójában a floatüveg-gyártás. Akkor a Guardiannál Orosháza kapcsán úgy fogalmaztak: a folyamatos fejlődés, termékfejlesztés eredményeképpen tevékenységével világszinten elismert építészeti látványosságokat teremt, valamint élhetőbb környezeti megoldásokat kínál az embereknek

– idézték fel. 

Nem kértek segítséget a kormánytól 

A gondok nem szűntek meg:  a Világgazdaság 2024 végén írt arról, hogy a végleges leállás küszöbén áll az amerikai tulajdonban levő gyár. 

 A gazdasági portál felhívta rá a figyelmet, hogy 

a Guardian nem jelezte gondjait a kormánynak, és nem kért segítséget az újrainduláshoz, 

 holott a gyármentő program energetikai korszerűsítésre fordítható, 45 százalékos intenzitású támogatása erre alkalmas lehetett volna. 

Egyéb információk pedig arról szóltak, hogy a Guardian más európai – német és lengyel – gyáraiba csoportosítják át a termelést. Úgy tűnik, a patinás üzem sorsa megpecsételődött: már új gazdát keres a cég a gyárnak. Mit és mennyi pénzért kínálnak eladásra – elolvashatja a beol.hu cikkében. 

Borítókép: A Guardian Orosháza Kft. üzeme 2019. május 7-én (Fotó MTI/Rosta Tibor)


Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
