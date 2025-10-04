Ha hétfőn nem megy dolgozni a kollégája, lehet, hogy ez az oka: elvitték az ötös lottó főnyereményét

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 40. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
- 7 (hét)
- 8 (nyolc)
- 39 (harminckilenc)
- 41 (negyvenegy)
- 49 (negyvenkilenc)
A sorsoláson
- 5 találatos szelvény 1 darab volt, nyereménye 1 521 411 340 forint.
- 4 találatos szelvény 19 darab, nyereményük egyenként 2 374 850 forint;
- 3 találatos szelvény 1831 darab, nyereményük egyenként 26 990 forint;
- 2 találatos szelvény 65 352 darab, nyereményük egyenként 2860 forint.
Joker: 496826
Egy telitalálos Joker-volt, nyereménye 41 779 740 forint.