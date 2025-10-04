Rendkívüli

Ha hétfőn nem megy dolgozni a kollégája, lehet, hogy ez az oka: elvitték az ötös lottó főnyereményét

Több mint 1,5 milliárd forintot nyert az a személy, akinek öt találata volt a lottósorsoláson.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 10. 04. 21:34
Telitalálos volt az ötöslottón (illusztráció)
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 40. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

Valakire rámosolygott Fortuna (illusztráció) (Fotó: MW)
  • 7 (hét)
  • 8 (nyolc)
  • 39 (harminckilenc)
  • 41 (negyvenegy)
  • 49 (negyvenkilenc)

A sorsoláson

  • 5 találatos szelvény 1 darab volt, nyereménye 1 521 411 340 forint.
  • 4 találatos szelvény 19 darab, nyereményük egyenként 2 374 850 forint;
  • 3 találatos szelvény 1831 darab, nyereményük egyenként 26 990 forint;
  • 2 találatos szelvény 65 352 darab, nyereményük egyenként 2860 forint.

Joker: 496826

Egy telitalálos Joker-volt, nyereménye 41 779 740 forint.

                 
       
       
       

