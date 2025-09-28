  • Magyar Nemzet
Újabb milliárdosunk nem lett, de huszonhat ember majdnem félmillió forinttal lett gazdagabb

Ez is valami.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 09. 28. 17:39
illusztráció Fotó: Ladóczki Balázs
A 39. héten is kihúzták a hatos lottó nyerőszámait, és bár nem a legsikeresebb hetet tudhatja mögött Magyarország – szerencsejátékokat tekintve legalábbis –, kisebb sikerélmények azért vannak. Például, bár, új milliárdosunk a Szerencsejáték Zrt. jóvoltából nem született, de huszonhat ember azért nyert 420 ezer forintot. 

Alább a nyerőszámok: 

  • 10 (tíz)
  • 11 (tizenegy)
  • 20 (húsz)
  • 22 (huszonkettő)
  • 39 (harminckilenc)
  • 45 (negyvenöt)

Alább a nyeremények:

6 találatos szelvény nem volt.

5 találatos szelvény 26 darab, nyereményük egyenként 420 145 forint;

4 találatos szelvény 1321 darab, nyereményük egyenként 8270 forint;

3 találatos szelvény 22 017 darab, nyereményük egyenként 3020 forint.

 

