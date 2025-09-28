A 39. héten is kihúzták a hatos lottó nyerőszámait, és bár nem a legsikeresebb hetet tudhatja mögött Magyarország – szerencsejátékokat tekintve legalábbis –, kisebb sikerélmények azért vannak. Például, bár, új milliárdosunk a Szerencsejáték Zrt. jóvoltából nem született, de huszonhat ember azért nyert 420 ezer forintot.
Újabb milliárdosunk nem lett, de huszonhat ember majdnem félmillió forinttal lett gazdagabb
Ez is valami.
Alább a nyerőszámok:
- 10 (tíz)
- 11 (tizenegy)
- 20 (húsz)
- 22 (huszonkettő)
- 39 (harminckilenc)
- 45 (negyvenöt)
Alább a nyeremények:
6 találatos szelvény nem volt.
5 találatos szelvény 26 darab, nyereményük egyenként 420 145 forint;
4 találatos szelvény 1321 darab, nyereményük egyenként 8270 forint;
3 találatos szelvény 22 017 darab, nyereményük egyenként 3020 forint.
Nagyon jó hír érkezett: folytatódik az Esélyteremtő program a szakképzésben
Az Esélyteremtő program eredményeként csökken a lemorzsolódás és az évismétlések száma, miközben javul a diákok tanulmányi átlaga.
Történelmi léptékű bővítés az M1-esen, eddig több mint 15 ezren éltek a fix 3 százalékos lakáshitellel – heti összefoglaló
Heti gazdasági összefoglaló.
Akadozik az internet? – hamarosan nem lesz ilyen probléma, mindenhol gigabitképes lesz a rendszer
A programot 2028 végéig több ütemben valósítják meg.
Igazi jolly joker volt a Szép-kártya
A Szép-kártya nyáron is kiemelten támogatta a családok pihenését – augusztusban 5,5 százalékkal költöttek többet a kártyabirtokosok, mint egy évvel korábban.
