Újabb milliárdosunk nem lett, de huszonhat ember majdnem félmillió forinttal lett gazdagabb

A 39. héten is kihúzták a hatos lottó nyerőszámait, és bár nem a legsikeresebb hetet tudhatja mögött Magyarország – szerencsejátékokat tekintve legalábbis –, kisebb sikerélmények azért vannak. Például, bár, új milliárdosunk a Szerencsejáték Zrt. jóvoltából nem született, de huszonhat ember azért nyert 420 ezer forintot.