Hétfőn a pára- és ködfoltok feloszlása után általában gomolyfelhős, napos időre lehet számítani itt-ott erőteljesebb felhőképződéssel. Helyenként – legkisebb valószínűséggel a délnyugati országrészben – eső, zápor kialakulhat, egy-egy helyen az ég is megdörrenhet. Az északias szél nagyobb területen megélénkül, az északkeleti megyékben erős széllökések is előfordulhatnak. Délutánra általában 13 és 19 Celsius-fok közé melegszik fel a levegő.
Hivatalosan október jön a jövő héten, de az öltözékét jobb, ha nem ehhez igazítja
Jellemzően felhős és az átlagosnál hidegebb idő várható a jövő héten, a szél is élénk, olykor erős lesz, és eső, záporeső is előfordulhat. A hőmérséklet visszaesik: a hét második felében már csak 11–16 fok várható a legmelegebb órákban, hajnalban pedig a fagyzugos helyeken akár 0 fok alá is csökkenhet a hőmérséklet – derül ki a HungaroMet Zrt. előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez.
Kedden közepesen vagy erősen felhős időre kell készülni, vastagabb és összefüggőbb felhőzet inkább a nyugati, délnyugati tájakon lehet. Helyenként előfordulhat eső, zápor. Az északi, északkeleti szél főként a Zemplén tágabb térségében élénkül meg. A hőmérséklet hajnalban 0 és plusz 7, délután 12–17 Celsius-fok között alakul.
Szerdán közepesen vagy erősen felhős időre van kilátás helyenként esővel, záporesővel. Az északi, északkeleti szél megélénkül, néhol megerősödik. A hőmérséklet hajnalban 0 és plusz 8, délután 12–17 fok között alakul.
További Belföld híreink
Csütörtökön erősen vagy közepesen felhős idő valószínű, helyenként előfordulhat eső, zápor. Az északi, északkeleti szél sokfelé megélénkül, olykor megerősödik. A hőmérséklet hajnalban 0 és plusz 7, délután 11–16 fok között alakul.
Pénteken közepesen vagy erősen felhős lesz az ég, délkelet felé haladva lehet több és vastagabb a felhőzet, illetve csapadéknak is arrafelé nagyobb az esélye. Az északi, északkeleti szél élénk, néhol erős lesz. A hőmérséklet hajnalban mínusz 1 és plusz 7, délután 11–16 fok között alakul.
További Belföld híreink
Szombaton közepesen vagy erősen felhős lesz az ég, a csapadéknak továbbra is délkelet felé haladva növekszik az esélye. Az északias szél élénk lesz. Hajnalban mínusz 1 és plusz 7, délután 13–17 fok várható.
Vasárnap változóan felhős idő valószínű, helyenként eső, záporeső előfordulhat. A déliesre forduló szél néhol megélénkül. Hajnalban mínusz 1 és plusz 7 fok között alakul a hőmérséklet, délutánra 14–18 fok közé melegszik fel a levegő.
További Belföld híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Egy ritka felvételt közöltek Magyar Péterről, épp a jelöltjeivel találkozik
Kellemetlen helyzetbe került a Tisza Párt elnöke.
Menczer Tamás: Tarr Zoltán fejét mindenkinek látnia kell! + videó
Közösségi oldalára feltett videójában hívta fel a figyelmet Menczer Tamás Tarr Zoltán egy lódítására.
Bejelentés: Orbán Viktor lesz a Harcosok órája hétfői vendége
A miniszterelnök a legfontosabb ügyekről, így a Szőlő utcai álhírbotrányról is elmondja a véleményét.
Orbán Viktor: Jó, ha az embernek jó szomszédja van
A magyar miniszterelnök szerint a híd története azt tanítja nekünk, hogy ha a magyarok és a szlovákok összefognak, együtt erősebbek, mint külön.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Egy ritka felvételt közöltek Magyar Péterről, épp a jelöltjeivel találkozik
Kellemetlen helyzetbe került a Tisza Párt elnöke.
Menczer Tamás: Tarr Zoltán fejét mindenkinek látnia kell! + videó
Közösségi oldalára feltett videójában hívta fel a figyelmet Menczer Tamás Tarr Zoltán egy lódítására.
Bejelentés: Orbán Viktor lesz a Harcosok órája hétfői vendége
A miniszterelnök a legfontosabb ügyekről, így a Szőlő utcai álhírbotrányról is elmondja a véleményét.
Orbán Viktor: Jó, ha az embernek jó szomszédja van
A magyar miniszterelnök szerint a híd története azt tanítja nekünk, hogy ha a magyarok és a szlovákok összefognak, együtt erősebbek, mint külön.