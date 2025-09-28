Nem a legszebb vasárnap a mai a hírszerkesztők világában, miután a már három hete eltűnt Kaszás Nikolett holtan került elő a Pilisben.
Kísérteties, ami ezzel a nógrádi fenyővel történik a videón, de az oka nagyon egyszerű
És gyorsan ki is derül.
Nógrádban viszont valamivel jobb lehet a hangulat, igaz, erre csak következtetni lehet, és azt is mindössze egy videó alapján, de ez a kísérteties fenyőfa bizonyára feldobja a napját, ha ezen a ponton túl szürkének értékeli.
Időközben egyébként megszólalt a rendőrség a lány halálának körülményeiről, amelyet az alábbi cikkben összegeztünk. Ha a kísérteties videó megnézése után Kaszás Nikolett történetét olvasva visszamerült a vasárnapi reményteleség mélypontjának közelébe, jusson eszébe, hogy a videót megnézheti még egyszer. Vagy többször. Itt meg a nógrádi híreket olvashatja.
Orbán Viktor: Jó, ha az embernek jó szomszédja van
A magyar miniszterelnök szerint a híd története azt tanítja nekünk, hogy ha a magyarok és a szlovákok összefognak, együtt erősebbek, mint külön.
„Nem hátrálunk” – új digitális polgári kör alakult
Fidelitas Országos Választmánya szombaton ülésezett, ahol a szervezet fiataljai politikai nyilatkozatban rögzítették: továbbra is kiállnak a keresztény-konzervatív értékek, a patrióta közösség és a nemzeti kormány mellett.
Orbán Viktor: Minden aljas ellenzéki álhírterjesztő a magyar jogrendszer hűvös leheletét érezheti a tarkóján + videó
Lehet okuk agggódni azoknak, akik az álhírt terjesztették.
Elárulta a rendőrség, hogy gyanakszanak-e idegenkezűségre Kaszás Nikolett halálának az ügyében
Még tart a helyszínelés, de ezt már tudni lehet.
