elektromos rollerőztragédia

Őzzel ütközött egy rolleres, egyikük sem élte túl a balesetet + videó

Tragikus baleset történt Nagykőrösön, miután egy elekromos rolleres férfi elgázolt egy őzt – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán a rendőrség. Mint írták, mindketten meghaltak. A rendőrség öt pontban foglalta össze, hogyan előzhetjük meg rolleres közlekedésnél a baleseteket.

Magyar Nemzet
2025. 10. 14. 20:46
Fotó: Balogh Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztőség
Súlyos közlekedési baleset történt Nagykőrös külterületén, ahol egy védőfelszerelés nélkül közlekedő elektromos rolleres összeütközött egy őzzel – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán a Pest vármegyei rendőrség. Mint írták, az állat elpusztult, a férfi pedig súlyos, életveszélyes sérülésekkel került kórházba, ahol később életét vesztette.

A balesetben az állat és a férfi is elpusztult (Fotó: Pexels)
A balesetet sem a férfi, sem az állat nem élte túl (Fotó: Pexels)

Szerintük ez a tragikus eset ismét rávilágít arra, mennyire fontos a védőfelszerelés viselése és a szabályok betartása. Írtak öt tanácsot, amelyet ha megfogadunk, nem érthet minket baleset:

  1. Viseljen védőfelszerelést!  – a bukósisak, a derék- és térdvédő, valamint a megfelelő ruházat nélkülözhetetlen a személyi sérülések minimalizálásához
  2. Tartsa be a sebességhatárokat!  
  3. Legyen figyelmes a külterületeken! – ezeken a területeken gyakrabban fordulnak elő állatok az úton, így mindig készüljön a hirtelen megjelenésükre
  4.  Használjon megfelelő világítást és jelzéseket! – különösen fontos ez alkonyatkor vagy sötétben, hogy időben észrevegyék és ön is jól lássa az utat 
  5. Ne vállaljon felesleges kockázatot! – a közlekedésben a legfontosabb a biztonság

A rendőrség egy videót is közzétett a helyszínelésről, amelyet itt tud megtekinteni.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)


