Őzzel ütközött egy rolleres, egyikük sem élte túl a balesetet + videó

Súlyos közlekedési baleset történt Nagykőrös külterületén, ahol egy védőfelszerelés nélkül közlekedő elektromos rolleres összeütközött egy őzzel – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán a Pest vármegyei rendőrség. Mint írták, az állat elpusztult, a férfi pedig súlyos, életveszélyes sérülésekkel került kórházba, ahol később életét vesztette.

A balesetet sem a férfi, sem az állat nem élte túl (Fotó: Pexels)

Szerintük ez a tragikus eset ismét rávilágít arra, mennyire fontos a védőfelszerelés viselése és a szabályok betartása. Írtak öt tanácsot, amelyet ha megfogadunk, nem érthet minket baleset:

Viseljen védőfelszerelést! – a bukósisak, a derék- és térdvédő, valamint a megfelelő ruházat nélkülözhetetlen a személyi sérülések minimalizálásához Tartsa be a sebességhatárokat! Legyen figyelmes a külterületeken! – ezeken a területeken gyakrabban fordulnak elő állatok az úton, így mindig készüljön a hirtelen megjelenésükre Használjon megfelelő világítást és jelzéseket! – különösen fontos ez alkonyatkor vagy sötétben, hogy időben észrevegyék és ön is jól lássa az utat Ne vállaljon felesleges kockázatot! – a közlekedésben a legfontosabb a biztonság

A rendőrség egy videót is közzétett a helyszínelésről, amelyet itt tud megtekinteni.